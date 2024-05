Independiente, sin rumbo económico: la nueva inhibición que está por llegar

Independiente, hace ya algunos años, no puede conseguir los resultados deportivos que está buscando y el factor económico parece ser la razón que complica esta situación: ahora, según se conoció en las últimas horas, aparecerá una nueva inhibición, dado a que la Comisión Directiva no abonó la segunda cuota del plan de pagos que acordó con Club América por la ficha de Cecilio Domínguez, quien se fue del club en agosto de 2020.