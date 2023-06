Santi Maratea habló sobre la acusación de la IGJ contra el fideicomiso de Independiente

santi maratea

En su cuenta de Instagram, Maratea explicó lo ocurrido y apuntó contra los quienes publican noticias falsas: “Están diciendo que el fideicomiso es turbio y que seguramente Santi Maratea es narco y lava plata. No leen lo que la IGJ mandó. Les digo porque quedan como unos boludos ustedes. Ni siquiera lean lo que están hablando”. En este sentido, agregó: “Nosotros les mostramos el fideicomiso a la IGJ aunque yo no vivo en Capital, Pepe (Santoro) no vive en Capital, Diego, el hincha que es parte del fideicomiso, no vive en Capital. El fideicomiso se hizo en Neuquén e Independiente no queda en Capital y el América, que es el primer acreedor, es de México. No hay nada que al fideicomiso lo una a Capital, por lo tanto no deberíamos inscribir el fideicomiso ante la IGJ. Si embargo nos presentamos de buena voluntad”.

En una serie de videos de Instagram, el influencer fue categórico: “Cuando nos presentamos, lo que nos dijeron fue, ‘Como Santi vive en Capital ¿por qué no inscribió el fideicomiso en IGJ?’. Nuestra respuesta fue. ‘Santi no vive en Capital’. Corta. Nos dijeron, ‘El año pasado Santi inscribió la fundación en la IGJ’. Nuestra respuesta fue, ‘Sí, porque el año pasado yo vivía en Capital, pero ahora me mudé a Provincia’. Fin”.