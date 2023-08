Santiago Maratea: "Independiente saldó la cuenta total que tenía con Boca"

Pero como ni siquiera pudieron hacer efectivo parte del pago con la institución mexicana porque el banco no se los permitió, decidió con el club de Avellaneda girar parte de ese dinero, el equivalente a 110.000 dólares, para cancelar la deuda que se mantenía con la institución xeneize.

“El peso se devalúa y de acá a noviembre iba a ser mucho menos plata. Llamamos al banco para pagarle lo que tenemos (al Amércia), y nos dijeron que no. Pregunté por qué no y porque no. Me dijeron que en el contrato dice que hay que pagar en noviembre, no antes”, explicó Maratea.

Tras esa negativa, informó que con Independiente comenzaron a buscar alguna deuda que se pudiera pagar con pesos y no en dólares en el marco el proceso devaluatorio, y “ahí apareció la deuda de Pablo Pérez, de 110.000 dólares”.

Como se sabe, proveniente de Boca, Pablo Pérez estuvo en Independiente en 2019, acumulando 35 partidos y convirtiendo cuatro goles; tras una expulsión y polémica con la dirigencia, se marchó a la Newell's, donde el mediocampista de 38 años sigue hasta la actualidad.

“Gracias a sus hinchas, Independiente saldó la cuenta total que tenía con Boca”, afirmó el influencer, anunciando al mismo tiempo que “ya está disponible la cuenta para recibir donaciones del exterior”.

maratea independiente instagram.jpg