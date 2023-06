Zielinski optimista con el futuro de Independiente: "Vamos a clasificar a una copa internacional"

"Creo que haciendo lo que se hizo contra Argentinos Juniors y Lanús, si ligábamos podíamos conseguir más. En las cosas que se pudieron hacer en el pasado ya está, en mi caso no seré nunca crítico del pasado. Yo evalúe al club y veo que funciona muy bien. Faltan los resultados”, explicó.

Independiente contará este viernes con la vuelta de Iván Marcone y además tendrá otras dos variantes como los ingresos de Edgar Elizalde y Baltasar Barcia en la defensa.

El "Rojo" tiene 18 puntos en el certamen y, si bien queda mucho camino en la temporada, ocupa ahora uno de los puestos del séxtuple empate por la permanencia en la tabla general.

“Somos un equipo irregular, de un partido al otro. Nos mantenemos de local, de visitante nos cuesta mucho. En Mendoza volvimos a dar un paso atrás, el segundo tiempo lo acomodamos, pero ya era tarde", analizó el "Ruso" Zielinski en el predio de Villa Domínico.

"Estamos buscando que los jugadores tengan una regularidad, que no salten de seis puntos a cuatro. Tratamos de ir día a día, donde vemos quien está mejor. En algunas posiciones no estamos consolidados, seguiremos insistiendo para encontrar lo mejor. No estamos conformes con lo que estamos haciendo”, reconoció.

Independiente nunca perdió con Sarmiento de Junín en Primera División, donde se enfrentaron en 10 ocasiones contando la Copa de la Liga Profesional 2021: se impuso en cuatro ocasiones y el resto fueron empates. Además se vieron las caras en la B Nacional 2013-2014, con un triunfo por lado.

“Siempre tratamos de buscar los defectos del rival, tratar de ver si le podemos sacar ventaja y también ver sus virtudes. Siempre se trabaja sobre eso, a veces sale y otras no. El fútbol es bastante particular y complejo. Los jugadores tienen toda la información posible del partido y seguramente el rival también”, dijo sobre Sarmiento el DT de Independiente.