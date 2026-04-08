Miguel Merentiel está en duda para el clásico entre Boca e Independiente: el motivo

Quien también dejó el campo fue Adam Bareiro, autor del segundo gol, aunque en su caso la salida respondió únicamente al desgaste físico. El paraguayo llegaría sin inconvenientes al clásico y podría asumir mayor protagonismo si Merentiel no logra recuperarse a tiempo.

La dupla ofensiva mostró buenos números en lo que va de la temporada: en ocho partidos compartidos marcaron nueve goles, con cinco tantos de Bareiro y cuatro de Merentiel. Sin embargo, el uruguayo ya había sufrido un desgarro en el gemelo durante la pretemporada, lesión que lo marginó de tres encuentros en este 2026.