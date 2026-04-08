Miguel Merentiel está en duda para el clásico entre Boca e Independiente: el motivo
El Xeneize encendió alarmas por el delantero, que arrastra dolor en el pubis y será evaluado antes del clásico ante Independiente y próximos duelos clave del 2026
Boca regresará desde Santiago de Chile con un triunfo importante en el arranque de la Copa Libertadores, aunque con una preocupación que mantiene en vilo al cuerpo técnico: Miguel Merentiel terminó con molestias físicas y su presencia en el clásico ante Independiente quedó en duda.
El delantero uruguayo fue reemplazado en el segundo tiempo frente a Universidad Católica luego de haber mostrado un gran despliegue en el frente de ataque. El cambio, que se produjo pasada la media hora del complemento, respondió a una dolencia que ya arrastraba desde el entretiempo.
"Miguel ya estaba en el entretiempo con un dolor en el pubis y por eso fue el primer cambio", explicó Claudio Úbeda en conferencia de prensa. El entrenador decidió preservar al atacante pensando en la seguidilla de partidos determinantes que se aproximan.
El próximo sábado, desde las 19.30, Boca recibirá a Independiente en La Bombonera por el Torneo Clausura. Durante lo que resta de la semana, el futbolista será evaluado para determinar si puede formar parte del encuentro o si conviene resguardarlo.
El calendario de Boca y la sociedad ofensiva con Adam Bareiro
El cuerpo técnico también analiza la cercanía de compromisos importantes, como el duelo ante Barcelona de Ecuador por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y el Superclásico frente a River, previsto para el domingo 19 de abril en el Monumental.
Quien también dejó el campo fue Adam Bareiro, autor del segundo gol, aunque en su caso la salida respondió únicamente al desgaste físico. El paraguayo llegaría sin inconvenientes al clásico y podría asumir mayor protagonismo si Merentiel no logra recuperarse a tiempo.
La dupla ofensiva mostró buenos números en lo que va de la temporada: en ocho partidos compartidos marcaron nueve goles, con cinco tantos de Bareiro y cuatro de Merentiel. Sin embargo, el uruguayo ya había sufrido un desgarro en el gemelo durante la pretemporada, lesión que lo marginó de tres encuentros en este 2026.
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