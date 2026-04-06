El mensaje de Maravilla Martínez en Racing tras el penal errado ante Independiente
El delantero de la Academia publicó una cita bíblica luego de fallar un penal ante el Rojo, en la derrota en el último clásico de Avellaneda.
Adrián "Maravilla" Martínez se expresó en redes sociales luego del penal errado ante Independiente en la derrota de Racing. El delantero compartió una frase bíblica que hace referencia a la humildad tras momentos difíciles, en medio de las repercusiones que dejó su actuación en el clásico.
El delantero quedó en el centro de la escena luego de fallar un penal en el clásico que terminó con derrota para la Academia. El atacante intentó ejecutar su remate con una definición picada, pero no logró convertir y desperdició una oportunidad clave para su equipo. Tras el encuentro, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje que llamó la atención de los hinchas. El futbolista publicó una historia con una cita de la Biblia que hace referencia a la humildad frente a situaciones adversas.
El pasaje elegido corresponde a 2 Corintios 12:7, en el que Pablo describe la presencia de un “aguijón en la carne” luego de recibir grandes revelaciones espirituales. Según el texto, esta dificultad tenía como propósito evitar la soberbia y permitir que el poder de Dios se manifestara en medio de la debilidad.
“Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera”, publicó el atacante .
La publicación, que rápidamente se viralizó en las redes sociales entre los hinchas del fútbol argentino, se dio luego de un encuentro en el que el delantero también desperdició otra situación clara de gol, en un clásico que dejó repercusiones tanto por el resultado como por las decisiones dentro del campo de juego que esta vez no estuvieron acertadas.
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