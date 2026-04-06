El mensaje de Maravilla Martínez en Racing tras el penal errado ante Independiente

El delantero quedó en el centro de la escena luego de fallar un penal en el clásico que terminó con derrota para la Academia. El atacante intentó ejecutar su remate con una definición picada, pero no logró convertir y desperdició una oportunidad clave para su equipo. Tras el encuentro, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje que llamó la atención de los hinchas. El futbolista publicó una historia con una cita de la Biblia que hace referencia a la humildad frente a situaciones adversas.