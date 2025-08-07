Inesperado: los hinchas de Palmeiras insultaron a Abel Ferreira y su reacción sorprendió

Palmeiras vivió una noche negra en el Allianz Parque: quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Brasil tras perder 2-0 contra su clásico rival, Corinthians, que ya le había ganado 1-0 en la ida, cerrando la serie con un contundente 3-0 global. En un clima totalmente caldeado, la hinchada explotó contra el entrenador Abel Ferreira, que reaccionó de una manera que no cayó nada bien.