Inesperado: los hinchas de Palmeiras insultaron a Abel Ferreira y su reacción sorprendió
El equipo del portugués bicampeón de América quedó eliminado de la Copa Brasil a manos de Corinthians en el Allianz Parque, y la bronca de la gente explotó en su contra.
Palmeiras vivió una noche negra en el Allianz Parque: quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Brasil tras perder 2-0 contra su clásico rival, Corinthians, que ya le había ganado 1-0 en la ida, cerrando la serie con un contundente 3-0 global. En un clima totalmente caldeado, la hinchada explotó contra el entrenador Abel Ferreira, que reaccionó de una manera que no cayó nada bien.
Durante el segundo tiempo, cuando la eliminación ya parecía un hecho, todo el estadio comenzó a insultar al entrenador portugués, pese a haber sido el técnico más exitoso en la historia reciente del club. En respuesta, Abel aplaudió irónicamente al público, lo que desató aún más furia en las tribunas. Incluso se escucharon cánticos pidiendo su salida.
Las palabras de Abel Ferreira luego de la dura derrota de Palmeiras
En conferencia de prensa, el técnico intentó calmar las aguas y apeló al sentido de pertenencia que construyó en estos años: “Estamos en un momento muy difícil. Yo no era del Palmeiras pero aprendí a ser del Palmeiras. Quiero que nuestros hinchas nos apoyen. Hay que tirar todos para el mismo lado y mantener vivo el fuego, todas las partes...”, expresó.
Además, recordó el estado en el que encontró al club cuando llegó: “Este club estaba sin rumbo, con deudas. La actualidad es totalmente otra. Queremos continuar en eso como venimos haciendo en estos cinco años. Nosotros no queríamos perder hoy, nos tocó un gran rival, sabemos la historia de esta rivalidad”.
Finalmente, se refirió puntualmente al gesto de los aplausos: “No creo que sea el momento de irme de Palmeiras. Tenemos que continuar por los otros objetivos. Mis aplausos no fueron irónicos, solamente pedía apoyo a los hinchas en un momento tan difícil para nosotros”.
