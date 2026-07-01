Quién es Brian Cipenga, el autor del gol de RD Congo a Inglaterra en el Mundial 2026 que casi deja el fútbol
El delantero Brian Cipenga anotó para RD Congo frente a Inglaterra. Conoce la dura historia de superación del futbolista que casi abandona su carrera.
El atacante Brian Cipenga de la República Democrática del Congo dio una de las sorpresas más grandes del Mundial 2026 al marcarle a los europeos. El extremo anotó el primer tanto en Atlanta que puso contra las cuerdas a Inglaterra, demostrando su resiliencia tras años de luchar por jugar.
El histórico gol a Inglaterra y su dura trayectoria+
|El actual jugador de la U. D. Almería nació en Kinsasa, República Democrática del Congo, el 11 de marzo de 1998. A pesar de su talento indiscutido, su etapa como profesional estuvo a punto de terminar casi antes de empezar debido a una compleja cadena de sucesos. Casi deja el deporte por la pérdida de su pasaporte, un visado vencido y la pandemia de Covid-19 que paralizó al mundo entero.
Se mudó a Portugal de muy joven para realizar sus estudios y comenzó su carrera en las categorías inferiores del Boavista FC. Luego de su paso por varios equipos del ascenso portugués, el delantero logró destacarse en el Paços de Ferreira de la Segunda División. Su gran rendimiento lo llevó al territorio español, donde vistió los colores del CD Castellón antes de firmar su llegada al Almería. Hoy, tras darle una alegría inmensa a su país en el Mundial, su historia de vida es sinónimo de recuperación y lucha.
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