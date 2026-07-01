Quién es Brian Cipenga, el autor del gol de RD Congo a Inglaterra en el Mundial 2026 que casi deja el fútbol

Se mudó a Portugal de muy joven para realizar sus estudios y comenzó su carrera en las categorías inferiores del Boavista FC. Luego de su paso por varios equipos del ascenso portugués, el delantero logró destacarse en el Paços de Ferreira de la Segunda División. Su gran rendimiento lo llevó al territorio español, donde vistió los colores del CD Castellón antes de firmar su llegada al Almería. Hoy, tras darle una alegría inmensa a su país en el Mundial, su historia de vida es sinónimo de recuperación y lucha.