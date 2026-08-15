El inédio cruce de Lionel Messi con el árbitro de la final del Mundial 2026: FIFA mostró la Ref Cam

Sin embargo, el material no incluye las discusiones que protagonizaron algunos jugadores una vez finalizado el encuentro.

Qué dijo el árbitro sobre Messi después de la final

A fines de julio, una semana después de dirigir la final, Vincic se retiró del arbitraje y habló sobre aquella conversación con Messi. El esloveno decidió mantener en reserva el contenido exacto del diálogo, aunque destacó el comportamiento del capitán argentino.

“Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta”, aseguró.

El árbitro también explicó que uno de sus principales desafíos durante la definición fue controlar las emociones de los futbolistas: “Es la final del Mundial. Las mentalidades y las reacciones son diferentes, pero dada la importancia del partido, tenemos que entenderlo todo. El mayor reto, por supuesto, es gestionar todo de alguna manera durante el partido”.

La publicación de la Ref Cam permitió ahora volver a mirar aquella final desde una perspectiva inédita y recuperar algunos de los momentos que quedaron registrados desde el lugar donde estuvo el árbitro durante los 120 minutos.