El inédio cruce de Lionel Messi con el árbitro de la final del Mundial 2026: FIFA mostró la Ref Cam
La cámara que utilizó Vincic permitió observar desde otra perspectiva el partido, el gol de Ferran Torres y un particular intercambio con el capitán argentino.
A días de que se cumpla un mes de la final del Mundial 2026, la FIFA difundió las imágenes de la Ref Cam, la cámara corporal que utilizó el árbitro Slavko Vincic durante el encuentro en el que España derrotó 1-0 a la Selección Argentina en el alargue.
La novedosa herramienta permitió registrar desde la perspectiva del juez algunos de los momentos más importantes de la definición disputada en Nueva Jersey. El material incluye el saludo entre los futbolistas, el sorteo inicial, los 120 minutos de juego, el gol de Ferran Torres y la posterior ceremonia de premiación.
El particular diálogo entre Messi y Vincic
Uno de los momentos que más llamó la atención fue el intercambio entre Lionel Messi y Slavko Vincic durante el partido. En las imágenes se observa al capitán argentino acercarse al árbitro para realizar un reclamo por una jugada.
Vincic escuchó a Messi y le pidió “orden” entre sus compañeros, en medio de la tensión propia de una final del mundo. La conversación quedó registrada desde la cámara del juez y permitió observar con mayor claridad la interacción entre ambos.
La Ref Cam también mostró el momento posterior a la consagración de España. Vincic saludó a los futbolistas campeones y luego recibió su propia medalla durante la ceremonia de premiación, que contó con la presencia de Gianni Infantino y Donald Trump.
Sin embargo, el material no incluye las discusiones que protagonizaron algunos jugadores una vez finalizado el encuentro.
Qué dijo el árbitro sobre Messi después de la final
A fines de julio, una semana después de dirigir la final, Vincic se retiró del arbitraje y habló sobre aquella conversación con Messi. El esloveno decidió mantener en reserva el contenido exacto del diálogo, aunque destacó el comportamiento del capitán argentino.
“Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta”, aseguró.
El árbitro también explicó que uno de sus principales desafíos durante la definición fue controlar las emociones de los futbolistas: “Es la final del Mundial. Las mentalidades y las reacciones son diferentes, pero dada la importancia del partido, tenemos que entenderlo todo. El mayor reto, por supuesto, es gestionar todo de alguna manera durante el partido”.
La publicación de la Ref Cam permitió ahora volver a mirar aquella final desde una perspectiva inédita y recuperar algunos de los momentos que quedaron registrados desde el lugar donde estuvo el árbitro durante los 120 minutos.
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