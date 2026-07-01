Inglaterra vs. RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026: seguí el minuto a minuto

Del otro lado, la República Democrática del Congo vive un momento histórico: logró su primera clasificación a una fase eliminatoria en Copas del Mundo en su regreso al máximo escenario tras décadas de ausencia, ya que su última participación fue en 1974. El seleccionado comandado por Sébastien Desabre avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo K, luego de superar a Uzbekistán (3 a 1) en la tercera fecha.