Se conocieron las sedes de entrenamiento del Mundial 2026: dónde concentrará la Selección Argentina

Una de las grandes curiosidades que arrojó el mapa de la FIFA es que la región de Kansas City se transformará en un verdadero polo futbolístico. Además de Argentina, otras tres potencias mundiales se instalarán en la zona: Inglaterra (en el Swope Soccer Village), Países Bajos (en el predio de KC Current) y la propia Argelia, primer rival de la Albiceleste, que trabajará en las instalaciones de la Universidad de Kansas.

El anuncio también dejó en evidencia algunas movidas estratégicas por cuestiones geopolíticas. México albergará a la Selección de Irán en Tijuana, una decisión tomada en conjunto para evitar las complejas restricciones migratorias que impone Estados Unidos. En territorio azteca también se hospedarán selecciones de peso como Uruguay (Cancún) y Colombia (Guadalajara).

El torneo más grande de la historia, que contará por primera vez con 104 partidos, comenzará el próximo 11 de junio en el mítico Estadio Azteca y bajará el telón el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

final mundial 2026

Todas las sedes de entrenamiento para el Mundial 2026:

Argelia: Kansas City, Kansas (Universidad de Kansas)

Argentina: Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC)

Australia: Área de la Bahía de San Francisco, California (Oakland Roots/Soul)

Austria: Goleta, California (UC Santa Barbara)

Bélgica: Renton, Washington (Seattle Sounders)

Bosnia y Herzegovina: Sandy, Utah (Estadio RSL)

Brasil: Nueva York-Nueva Jersey (Columbia Park)

Canadá: Vancouver (Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol)

Costa de Marfil: Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union)

RD del Congo: Houston, Texas (Centro de Entrenamiento de Houston)

Colombia: Guadalajara, México (Academia Atlas FC)

Cabo Verde: Tampa, Florida (Waters Sportsplex)

Croacia: Alexandria, Virginia (Episcopal High School)

Curazao: Boca Ratón, Florida (Florida Atlantic University)

Chequia: Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield)

Ecuador: Columbus, Ohio (Columbus Crew)

Egipto: Spokane, Washington (Universidad de Gonzaga)

Inglaterra: Kansas City, Missouri (Swope Soccer Village)

España: Chattanooga, Tennessee (Baylor School)

Francia: Boston, Massachusetts (Bentley University)

Alemania: Winston-Salem, Carolina del Norte (Wake Forest University)

Ghana: Boston, Massachusetts (Bryant University)

Haití: Nueva York-Nueva Jersey (Stockton University)

Irán: Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle)

Irak: Greenbrier, Virginia Occidental (Centro de Rendimiento de Greenbrier)

Jordania: Portland, Oregón (Universidad de Portland)

Japón: Nashville, Tennessee (Nashville SC)

Corea del Sur: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)

Arabia Saudita: Austin, Texas (Estadio del Austin FC)

Marruecos: Nueva York-Nueva Jersey (Pingry School)

México: Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento)

Países Bajos: Kansas City, Missouri (KC Current)

Noruega: Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro)

Nueva Zelanda: San Diego, California (Estadio Torero)

Panamá: New Tecumseth, Canadá (Nottawasaga)

Paraguay: Área de la Bahía de San Francisco, California (Complejo Spartan)

Portugal: Palm Beach Gardens, Florida (Parque del Distrito)

Qatar: Santa Bárbara, California (Westmont College)

Sudáfrica: Pachuca, México (Universidad del Fútbol)

Escocia: Charlotte, Carolina del Norte (Charlotte FC)

Senegal: Nueva York-Nueva Jersey (Universidad Rutgers)

Suiza: San Diego, California (SDJA)

Suecia: Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas)

Túnez: Monterrey, México (Centro de Entrenamiento Rayados)

Turquía: Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)

Uruguay: Cancún, México (Mayakoba Cancún)

Estados Unidos: Irvine, California (Great Park Sports Complex)

Uzbekistán: Atlanta, Georgia (Atlanta United)