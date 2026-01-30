Inoxidable: Novak Djokovic venció a Jannik Sinner y va por otra final histórica en Australia

Y sumó: "Ya me había ganado los últimos cinco partidos y tenía mi número, se lo tuve que cambiar. Aparte de eso, le agradecí por dejarme ganar. Tengo que felicitarlo (a Sinner), es un gran jugador, me llevó al límite. Hay que aplaudirlo a él también”.

El serbio también destacó el apoyo del público australiano: “Me encanta nuestra pasión y la relación que tenemos, todos los años son increíbles. Esta noche fue sin dudas una de las mejores y donde sentí que más apoyo recibí aquí en Australia”. Con este triunfo, Djokovic alcanzó su undécima final en el Abierto de Australia, torneo que ya ganó en diez oportunidades y en el que es el máximo campeón histórico.

Ahora, el desafío final será ante Carlos Alcaraz, quien llegó a la definición tras un extenuante duelo frente a Alexander Zverev. Sobre lo que viene, Nole dejó una mezcla de humor y ambición: “Hoy siento que gané, pero tengo que regresar en dos días a jugar contra el número uno del mundo. Espero tener suficiente oxígeno y gasolina, por lo menos eso deseo. Y que los dioses decidan el destino”. En juego estará no solo un nuevo trofeo, sino la posibilidad de sumar el Grand Slam número 25 y seguir estirando una leyenda que parece no tener techo.