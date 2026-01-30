Inoxidable: Novak Djokovic venció a Jannik Sinner y va por otra final histórica en Australia
El serbio superó al número uno del mundo en un duelo épico a cinco sets y enfrentará a Carlos Alcaraz en la definición del Abierto de Australia.
Novak Djokovic volvió a demostrar por qué su nombre está grabado en la historia grande del tenis. En una semifinal de altísima intensidad en el Abierto de Australia, el serbio derrotó a Jannik Sinner en cinco sets y se clasificó a una nueva final en Melbourne, donde buscará seguir ampliando un palmarés que ya parece inalcanzable. El triunfo cortó la racha de 19 victorias consecutivas del italiano en el torneo y ratificó que, a los 38 años, Nole sigue siendo un competidor temible en las grandes citas.
El partido comenzó cuesta arriba para Djokovic, superado en varios pasajes por la potencia y la frescura de Sinner, actual número uno del mundo y campeón defensor. Sin embargo, con el correr de los sets, el serbio ajustó su estrategia, mejoró notablemente su servicio y apostó a acortar los intercambios para administrar mejor el físico, condicionado por ampollas en el pie que arrastraba de rondas anteriores.
El resultado final, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, reflejó un duelo cambiante, cargado de tensión y decidido en los momentos clave. El quinto set fue una muestra acabada del carácter competitivo de Djokovic. Bajo un asedio constante, salvó las ocho pelotas de quiebre que enfrentó en el parcial decisivo, sosteniendo su saque con una precisión quirúrgica ante un rival que no dejó de presionar.
Esa fortaleza mental le permitió revertir una tendencia reciente adversa, ya que había perdido los últimos cinco enfrentamientos ante Sinner, y equilibrar el historial entre ambos a un ajustado 5-6.
Qué dijo Djokovic tras vencer a Sinner y llegar a la final en Australia
Tras el encuentro, Djokovic dejó varias reflexiones que resumieron la magnitud de la batalla: “No encuentro palabras para ser honesto. Por Dios, por dónde comienzo. Es increíble. Cuatro horas, casi las 2 de la madrugada. Recuerdos del 2012 cuando jugué casi seis horas contra Rafa (Nadal), el nivel de intensidad, la calidad de tenis fue muy alta, sabía que la única forma que tenía que jugar para ganarle".
Y sumó: "Ya me había ganado los últimos cinco partidos y tenía mi número, se lo tuve que cambiar. Aparte de eso, le agradecí por dejarme ganar. Tengo que felicitarlo (a Sinner), es un gran jugador, me llevó al límite. Hay que aplaudirlo a él también”.
El serbio también destacó el apoyo del público australiano: “Me encanta nuestra pasión y la relación que tenemos, todos los años son increíbles. Esta noche fue sin dudas una de las mejores y donde sentí que más apoyo recibí aquí en Australia”. Con este triunfo, Djokovic alcanzó su undécima final en el Abierto de Australia, torneo que ya ganó en diez oportunidades y en el que es el máximo campeón histórico.
Ahora, el desafío final será ante Carlos Alcaraz, quien llegó a la definición tras un extenuante duelo frente a Alexander Zverev. Sobre lo que viene, Nole dejó una mezcla de humor y ambición: “Hoy siento que gané, pero tengo que regresar en dos días a jugar contra el número uno del mundo. Espero tener suficiente oxígeno y gasolina, por lo menos eso deseo. Y que los dioses decidan el destino”. En juego estará no solo un nuevo trofeo, sino la posibilidad de sumar el Grand Slam número 25 y seguir estirando una leyenda que parece no tener techo.
