Insólito blooper del arquero de Atlético Mineiro en el arranque de la final de la Copa Sudamericana
A los 3 minutos de la final de la Copa Sudamericana, al arquero de Atlético Mineiro se le escapó un centro de Villa y Miguel Merentiel dio en el palo.
El inicio de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro tuvo una jugada increíble apenas a los 3 minutos del primer tiempo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por un insólito blooper del arquero brasileño, Everson.
El 1 mostró toda su inseguridad en plena área chica, que estuvo a centímetros de convertirse en la apertura del marcador para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.
La acción se originó tras un avance por la banda de Sebastián Villa, quien envió un centro al área que parecía fácil de controlar para el guardameta del Galo. Sin embargo, en una falla inesperada de cálculo y agarre, a Everson se le escapó la pelota de las manos ante la presión ofensiva del "Xeneize".
El blooper del arquero de Atlético Mineiro y el rebote de Miguel Merentiel que dio en el travesaño
Con el arco desguarnecido y la defensa de Atlético Mineiro desacomodada por el error de su arquero, el rebote quedó servido en el área chica para Miguel Merentiel. El delantero uruguayo reaccionó rápido y sacó un remate inmediato buscando capitalizar el regalo, pero su disparo terminó estrellándose violentamente contra el travesaño, salvando milagrosamente al conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.
La jugada paralizó los corazones tanto en las tribunas del estadio colombiano como en el banco argentino, dejando en claro desde el amanecer del encuentro que Boca salió decidido a golpear primero en busca de una nueva consagración continental.
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