La insólita promesa de un hincha de Boca si el equipo sale campeón de la Copa Sudamericana
Un fanático sorprendió con una particular apuesta en la previa de la final ante Atlético Mineiro y explicó qué momento de la historia del club llevará para siempre en su piel.
La pasión por Boca no conoce límites y un hincha lo dejó en claro con una promesa que rápidamente llamó la atención en las redes sociales. En la previa de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, un fanático del Xeneize reveló que tiene pensado hacerse un tatuaje muy particular si el equipo consigue quedarse con el título.
El protagonista fue entrevistado por el periodista Marcos Bonocore, de TNT Sports, en Barranquilla, donde se encontraba acompañando al conjunto de la Ribera en una jornada histórica. Durante la charla, el hincha mostró los tatuajes que ya tiene dedicados a Boca, entre ellos varios de los escudos que representaron al club a lo largo de su historia.
Sin embargo, lo que más sorprendió llegó cuando contó cuál sería su próximo diseño en caso de que el equipo consiga consagrarse campeón. Lejos de elegir una imagen tradicional o algún recuerdo de una conquista, el fanático decidió homenajear un momento mucho más particular.
El gol que cambió la historia
El hincha aseguró que, si Boca levanta la Copa Sudamericana, se tatuará el gol que le convirtió Universidad Católica y que terminó enviando al equipo argentino a disputar esa competencia internacional.
La elección despertó sorpresa durante la entrevista, ya que se trata de una jugada que difícilmente un simpatizante recuerde con cariño. Sin embargo, el fanático la tomó como parte del camino que llevó al Xeneize hasta la final y decidió convertirla en un recuerdo imborrable.
La reacción de quienes participaban de la conversación no tardó en llegar. Entre risas y algunas preguntas, el hincha reafirmó su decisión y dejó en claro que no se trataba de una broma: si Boca consigue el título ante Atlético Mineiro, llevará ese gol para siempre en su piel.
Así, mientras miles de simpatizantes sueñan con sumar una nueva estrella internacional, este hincha ya tiene elegido el próximo tatuaje de su colección. Una promesa tan inesperada como particular, que demuestra hasta dónde puede llegar la pasión por los colores.
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