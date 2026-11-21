La reacción de quienes participaban de la conversación no tardó en llegar. Entre risas y algunas preguntas, el hincha reafirmó su decisión y dejó en claro que no se trataba de una broma: si Boca consigue el título ante Atlético Mineiro, llevará ese gol para siempre en su piel.

Así, mientras miles de simpatizantes sueñan con sumar una nueva estrella internacional, este hincha ya tiene elegido el próximo tatuaje de su colección. Una promesa tan inesperada como particular, que demuestra hasta dónde puede llegar la pasión por los colores.