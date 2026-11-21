De esta manera, sin grandes figuras musicales pero con mucha música, banderas y el aliento de las dos parcialidades, la previa tuvo su propio espectáculo y le subió la temperatura a una tarde ya calurosa. La expectativa se trasladó rápidamente al terreno de juego, donde Boca y Atlético Mineiro se preparaban para disputar una final que podía quedar en la historia de ambos clubes.