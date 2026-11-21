Así fue la previa de la final entre Boca y Atlético Mineiro: música, banderas y un estadio a pura fiesta
Antes de la salida de los equipos, los hinchas comenzaron a palpitar la definición con una puesta en escena que encendió el ambiente en el estadio.
La espera llegó a su fin y la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro comenzó a vivirse mucho antes del pitazo inicial. En la previa del encuentro decisivo, el estadio se convirtió en escenario de una celebración que tuvo a los hinchas como grandes protagonistas.
En esta oportunidad, a diferencia de otras definiciones internacionales, no hubo una banda musical encargada de animar el espectáculo. Sin embargo, la organización preparó una propuesta diferente para que el público comenzara a entrar en clima de final mientras aguardaba la presentación de los dos equipos.
Un DJ tomó el protagonismo y empezó a pasar música para levantar el ánimo de las tribunas. Con el correr de los minutos, el ambiente fue creciendo y los simpatizantes comenzaron a palpitar una noche especial, en la que estaba en juego un título continental.
Banderas y pasión en las tribunas
El momento siguiente llegó con el ingreso de las banderas representativas de Boca y Atlético Mineiro, que le dieron color a la ceremonia previa. La presencia de los símbolos de ambos clubes marcó el inicio de uno de los momentos más esperados por los hinchas.
Con las tribunas cada vez más encendidas, los simpatizantes comenzaron a cantar y alentar a sus respectivos equipos, preparando el escenario para recibir a los protagonistas. Los cánticos fueron ganando fuerza mientras se acercaba la salida de los futbolistas al campo de juego.
De esta manera, sin grandes figuras musicales pero con mucha música, banderas y el aliento de las dos parcialidades, la previa tuvo su propio espectáculo y le subió la temperatura a una tarde ya calurosa. La expectativa se trasladó rápidamente al terreno de juego, donde Boca y Atlético Mineiro se preparaban para disputar una final que podía quedar en la historia de ambos clubes.
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