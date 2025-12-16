Ousmane Dembélé fue elegido The Best 2025

La ceremonia de los The Best FIFA Football Awards 2025 reunió a las principales figuras del fútbol mundial y volvió a confirmar el peso del fútbol europeo en los premios individuales. En ese contexto, el nombre de Dembélé se impuso por encima de otros candidatos de primer nivel, reflejando el consenso sobre su influencia durante la temporada.

Con este reconocimiento, el francés suma uno de los premios individuales más importantes del calendario y reafirma su lugar entre los protagonistas centrales del fútbol actual. El The Best 2025 no solo premia su rendimiento, sino que también simboliza el punto más alto de una carrera que encontró, finalmente, su consagración definitiva.