Ousmane Dembélé fue elegido The Best 2025
El delantero francés recibió el premio al Mejor Jugador del Año tras una temporada consagratoria con el PSG.
Ousmane Dembélé se quedó con el premio The Best FIFA 2025 al Mejor Jugador Masculino y cerró un año inolvidable en la élite del fútbol mundial. El atacante francés fue distinguido en la gala organizada por la FIFA, donde se reconoció su rendimiento sobresaliente a lo largo de la temporada, tanto por su impacto individual como por su peso decisivo en los logros colectivos de su equipo.
La elección de Dembélé llega luego de una campaña en la que fue una de las grandes figuras del Paris Saint-Germain, club con el que alcanzó el punto más alto de su historia reciente al conquistar la UEFA Champions League. Su aporte resultó clave a lo largo del torneo, con actuaciones determinantes en instancias decisivas que lo consolidaron como uno de los futbolistas más desequilibrantes del año a nivel internacional.
A los 28 años, el delantero completó una temporada marcada por la regularidad, la explosión ofensiva y la madurez futbolística, dejando atrás los cuestionamientos que durante años acompañaron su carrera. Su evolución fue reconocida por entrenadores, capitanes de selecciones y periodistas especializados, que participaron del sistema de votación del galardón.
La ceremonia de los The Best FIFA Football Awards 2025 reunió a las principales figuras del fútbol mundial y volvió a confirmar el peso del fútbol europeo en los premios individuales. En ese contexto, el nombre de Dembélé se impuso por encima de otros candidatos de primer nivel, reflejando el consenso sobre su influencia durante la temporada.
Con este reconocimiento, el francés suma uno de los premios individuales más importantes del calendario y reafirma su lugar entre los protagonistas centrales del fútbol actual. El The Best 2025 no solo premia su rendimiento, sino que también simboliza el punto más alto de una carrera que encontró, finalmente, su consagración definitiva.
