Insólito momento: Mourinho perdió el clásico otra vez y agredió al DT rival

mourinho agresion.mp4

La reacción de los jugadores del Galatasaray, equipo en el que juega Mauro Icardi, fue inmediata, rodeando al portugués para recriminarle su conducta, mientras los asistentes de Fenerbahçe se apresuraban a sacarlo del lugar.

Las imágenes del altercado rápidamente se viralizaron, provocando una ola de críticas tanto en Turquía como en Europa. La prensa española, siempre atenta a los movimientos de Mourinho, lo calificó de "desquiciado", recordando que desde su llegada a Estambul en junio de 2024 ha acumulado más escándalos que éxitos deportivos.

image.png

El mal momento de "The Special One" no se limita al clásico. Hace apenas unas semanas, el Fenerbahçe quedó eliminado de la Europa League ante el Glasgow Rangers, lo que ya había generado un clima de tensión alrededor del entrenador. Esta derrota terminó por desatar la frustración del portugués, cuya continuidad comienza a ser cuestionada.

Mientras tanto, Buruk evitó profundizar en la polémica, aunque en diciembre pasado había hecho declaraciones sobre la necesidad de evitar enfrentamientos entre entrenadores, algo que ahora parece una advertencia profética. Los hinchas locales celebraron la victoria y no dudaron en burlarse de Mourinho en redes sociales, celebrando no solo el triunfo deportivo sino también el revés personal de su histórico rival.