Instituto ganó, volvió a la cima de su zona y dejó a San Lorenzo envuelto en su crisis

Fue un triunfo ajustado pero vital que le permite a la "Gloria" recuperar la cima de la Zona A tras un trámite cargado de ocasiones en los dos arcos donde la eficacia inclinó la balanza para el dueño de casa gracias a una precisa volea de Giuliano Cerato, mientras que el "Ciclón" acumuló su cuarta caída en el certamen y dejó latentes los interrogantes en torno a la continuidad de Néstor "Pipo" Gorosito al frente del equipo.