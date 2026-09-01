Instituto ganó, volvió a la cima de su zona y dejó a San Lorenzo envuelto en su crisis
El "Ciclón" se va de Córdoba sin poder ganar como visitante y la continuidad de Pipo Gorosito pende de un hilo.
Instituto supo aprovechar el difícil presente de un malherido San Lorenzo para imponerse este lunes por la noche por 1 a 0 en el estadio Monumental de Alta Córdoba, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.
Fue un triunfo ajustado pero vital que le permite a la "Gloria" recuperar la cima de la Zona A tras un trámite cargado de ocasiones en los dos arcos donde la eficacia inclinó la balanza para el dueño de casa gracias a una precisa volea de Giuliano Cerato, mientras que el "Ciclón" acumuló su cuarta caída en el certamen y dejó latentes los interrogantes en torno a la continuidad de Néstor "Pipo" Gorosito al frente del equipo.
Instituto atraviesa un gran momento en el campeonato y llegaba como uno de los protagonistas de la Zona A. Después de comenzar el torneo con una derrota ante Vélez, consiguió cuatro victorias consecutivas frente a Platense, Lanús, Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba, pero venía de una última presentación donde igualó 0-0 ante Atlético Tucumán y cortó su racha de triunfos.
Por su parte, San Lorenzo suma solo siete unidades y se encuentra duodécimo en la Zona A, por lo que necesitaba una victoria para acercarse a los puestos de clasificación. El "Ciclón" venía de empatar 0-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, resultado que se sumó al triunfo 1-0 sobre Unión y a la derrota 2-0 frente a Huracán en sus últimas tres presentaciones.
Formaciones de Instituto vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Hora y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: Monumental de Alta Córdoba.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: TNT Sports.
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