Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. San Lorenzo por Internet

Por su parte, San Lorenzo suma siete unidades y se encuentra decimosegundo, por lo que necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación. El "Ciclón" viene de empatar 0-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, resultado que se sumó al triunfo 1-0 sobre Unión y a la derrota 2-0 frente a Huracán en sus últimas tres presentaciones.