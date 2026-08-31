Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. San Lorenzo por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura.
Instituto y San Lorenzo se miden este lunes, en el estadio Monumental de Alta Córdoba, en el cierre de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que será transmitido por TNT Sports, tendrá a Andrés Gariano como juez principal, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.
La "Gloria" atraviesa un gran momento y llega tercero con 13 unidades en la Zona A. Después de comenzar el torneo con una derrota ante Vélez, consiguió cuatro victorias consecutivas frente a Platense, Lanús, Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba, pero en su última presentación igualó 0-0 ante Atlético Tucumán y cortó su racha de triunfos.
De esta manera, buscará un triunfo ante su gente para escalar a lo más alto de la tabla, por encima de Gimnasia de Mendoza. Sin embargo, deberá reponerse del duro golpe recibido entre semana cuando quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer ante Platense por penales.
Por su parte, San Lorenzo suma siete unidades y se encuentra decimosegundo, por lo que necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación. El "Ciclón" viene de empatar 0-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, resultado que se sumó al triunfo 1-0 sobre Unión y a la derrota 2-0 frente a Huracán en sus últimas tres presentaciones.
Formaciones de Instituto vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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