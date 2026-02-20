Boca y Racing, un clásico con una historia amplia y un presente equilibrado
Aunque la Academia se impuso en la semifinal del Clausura, el historial general sigue mostrando una ventaja considerable para el Xeneize. Sin embargo, en los últimos años el panorama se emparejó.
El reciente triunfo de Racing por 1-0 ante Boca en la semifinal del Torneo Clausura 2025 volvió a encender el debate sobre el peso histórico de uno y otro en este enfrentamiento centenario. El tanto de Maravilla Martínez inclinó la balanza para la Academia en un duelo cargado de tensión, pero al revisar los números globales el Xeneize mantiene una diferencia clara en el mano a mano.
A lo largo de más de 110 años de rivalidad, ambos equipos disputaron 221 partidos oficiales. El saldo favorece a Boca, que acumula 94 victorias contra 74 de Racing, además de 53 empates. La diferencia es de 20 encuentros a favor del conjunto azul y oro, una brecha significativa si se contempla la magnitud de la muestra.
En el detalle por competencias locales también aparecen matices. Durante la era profesional, Boca domina con 81 triunfos frente a 52 de Racing y 42 igualdades en 173 partidos. En cambio, si se retrocede al amateurismo, la Academia exhibe mejores números, con nueve victorias contra tres y un empate en 13 enfrentamientos.
Racing le emparejó el clásico a Boca en los últimos años
El análisis se amplía al considerar los torneos internacionales. En ese rubro, Boca lleva la delantera: sobre 12 encuentros obtuvo cinco victorias, seis empates y solo una derrota. En la Copa Libertadores, particularmente, el Xeneize consiguió cuatro triunfos, cayó una vez y empató en cuatro oportunidades, reafirmando su supremacía histórica en el plano continental.
Las Copas Nacionales presentan un escenario distinto. Allí Racing logró recortar distancias y actualmente lidera ese apartado con 11 victorias, contra cuatro de Boca y dos empates. Si se suman también los amistosos, el historial total asciende a 298 partidos, con 127 éxitos para Boca, 99 para Racing y 73 empates, ampliando la brecha a 28 encuentros.
No obstante, el presente muestra una tendencia diferente. Desde que Juan Román Riquelme asumió un rol dirigencial en Boca, Racing se convirtió en un rival especialmente incómodo. En los 17 cruces disputados en este período, la Academia obtuvo siete victorias, empató siete y perdió apenas tres. Así, aunque la historia global sigue inclinándose hacia el lado boquense, el escenario actual plantea un clásico mucho más parejo y con final abierto en cada capítulo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario