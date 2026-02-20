Boca y Racing, un clásico con una historia amplia y un presente equilibrado

El reciente triunfo de Racing por 1-0 ante Boca en la semifinal del Torneo Clausura 2025 volvió a encender el debate sobre el peso histórico de uno y otro en este enfrentamiento centenario. El tanto de Maravilla Martínez inclinó la balanza para la Academia en un duelo cargado de tensión, pero al revisar los números globales el Xeneize mantiene una diferencia clara en el mano a mano.