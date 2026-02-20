El ex Boca que fue borrado en Sarmiento de Junín y ya fue oficializado en su nuevo club

Más allá de la falta de continuidad reciente, la carrera del defensor está lejos de pasar inadvertida. Debutó joven en Boca y rápidamente sumó títulos, incluida una Recopa Sudamericana. Luego dio el salto a Europa, donde actuó en ligas de primer nivel y mostró un rendimiento que lo llevó a ser convocado por la Selección Argentina, con la que fue subcampeón de la Copa América en 2015 y 2016. También quedó en la memoria su gol en la final de la Copa Libertadores 2012.