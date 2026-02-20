El ex Boca que fue borrado en Sarmiento de Junín y ya fue oficializado en su nuevo club
A los 39 años y tras quedar al margen en el Verde juninense, el experimentado zaguero central decidió continuar su carrera en la Primera Nacional.
El mercado de pases del Ascenso volvió a dar un golpe de efecto con la incorporación de un nombre pesado. Facundo Roncaglia, con pasado en clubes grandes y una extensa trayectoria internacional, fue anunciado como refuerzo de San Telmo para afrontar la exigente temporada de la Primera Nacional.
La llegada del defensor responde a una lógica conocida en la categoría: combinar juventud y talento con futbolistas curtidos en mil batallas, capaces de sostener anímicamente a un plantel en un torneo largo y desgastante. El zaguero, que supo vestir en tres etapas la camiseta de Boca, quedó fuera de consideración en Sarmiento de Junín por decisión del entrenador Facundo Sava.
En octubre pasado, el técnico explicó públicamente la determinación: "Le expliqué que por unos temas con nosotros elegimos que no trabaje más y él lo entendió". Aquella frase marcó el final de su ciclo en el Verde y abrió un compás de espera sobre su futuro profesional. Sin ofertas concretas para continuar en la máxima categoría ni opciones firmes para regresar al exterior, optó por no colgar los botines y asumir un nuevo reto.
Roncaglia firmó contrato hasta diciembre y ya fue presentado oficialmente en el Candombero, que comenzó el campeonato con una derrota ante Ferro en la Isla Maciel. Su objetivo inmediato será ponerse a punto y convencer al entrenador Marcelo Perugini de que todavía tiene hilo en el carretel para competir.
Más allá de la falta de continuidad reciente, la carrera del defensor está lejos de pasar inadvertida. Debutó joven en Boca y rápidamente sumó títulos, incluida una Recopa Sudamericana. Luego dio el salto a Europa, donde actuó en ligas de primer nivel y mostró un rendimiento que lo llevó a ser convocado por la Selección Argentina, con la que fue subcampeón de la Copa América en 2015 y 2016. También quedó en la memoria su gol en la final de la Copa Libertadores 2012.
El regreso al club de la Ribera, impulsado por el llamado de Juan Román Riquelme, no tuvo el brillo esperado, aunque le permitió añadir nuevos trofeos a su palmarés. Ahora, lejos de los grandes focos, Roncaglia apuesta por volcar toda su experiencia en el Ascenso y transformarse en una pieza clave para un San Telmo que sueña con dar pelea hasta el final.
