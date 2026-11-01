Gonzalo Montiel reclamó cuatro expulsiones para Boca y dos penales para River: "El árbitro estaba en contra"

En su análisis, el marcador lateral enumeró una serie de acciones que, a su entender, debieron cambiar drásticamente el rumbo disciplinario del juego. "Si nos remontamos a la jugada de Blanco, es igual que la mía: a él le saca amarilla y a mí me expulsa", recriminó sobre la jugada que lo mandó a los vestuarios de forma anticipada.

Del mismo modo, el defensor aseguró que existieron dos penales claros a favor de River sobre Nicolás Otamendi, jugadas que no fueron ni siquiera sancionadas en el campo ni revisadas por el VAR.

En su lista de reclamos, Montiel sostuvo que el local debió sufrir al menos cuatro expulsiones por acumulación de amarillas o jugadas de tarjeta roja directa que el juez omitió: