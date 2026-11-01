Gonzalo Montiel reclamó cuatro expulsiones para Boca y dos penales para River: "El árbitro estaba en contra"
En sintonía con Leonardo Ponzio y Nicolás Otamendi, el defensor "millonario" apuntó contra Nicolás Ramírez y enumeró todas las polémicas.
La bronca en el vestuario de River tras la derrota en La Bombonera no mermó con el correr de los minutos. A la salida del vestuario, en la zona mixta, Gonzalo Montiel rompió el silencio y apuntó con extrema dureza contra el arbitraje de Nicolás Ramírez.
El refente del equipo, quien fue expulsado cerca del final del partido, fue tajante realizando una fuerte acusación sobre el desarrollo del encuentro y exigiendo una sanción disciplinaria pareja que, según su visión, jamás existió.
El lateral derecho, expulsado por una dura infracción en el complemento, fue contundente al manifestar que el arbitraje influyó directamente en el marcador y en el trámite del partido.
"El árbitro estaba en nuestra contra y nos condicionó", disparó sin filtro el defensor de la Selección Argentina al frenar ante los micrófonos.
Las jugadas de la discordia: el reclamo de Gonzalo Montiel por dos penales y cuatro expulsiones
Al profundizar en los fallos polémicos que marcaron la tarde, Montiel expuso los argumentos de la bronca del plantel de Núñez, comparando la rigurosidad con la que fueron medidos los futbolistas de River frente a la supuesta permisividad con la que se manejó el juez ante el elenco xeneize.
En su análisis, el marcador lateral enumeró una serie de acciones que, a su entender, debieron cambiar drásticamente el rumbo disciplinario del juego. "Si nos remontamos a la jugada de Blanco, es igual que la mía: a él le saca amarilla y a mí me expulsa", recriminó sobre la jugada que lo mandó a los vestuarios de forma anticipada.
Del mismo modo, el defensor aseguró que existieron dos penales claros a favor de River sobre Nicolás Otamendi, jugadas que no fueron ni siquiera sancionadas en el campo ni revisadas por el VAR.
En su lista de reclamos, Montiel sostuvo que el local debió sufrir al menos cuatro expulsiones por acumulación de amarillas o jugadas de tarjeta roja directa que el juez omitió:
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Leandro Paredes: Estando amonestado, aseguró que cometió una infracción mediante una barrida que ameritaba la segunda tarjeta.
Lautaro Di Lollo: Señaló que el defensor, también con amarilla previa, cometió el penal sobre Otamendi que debió costarle la expulsión.
Alan Velasco: Indicó que el mediocampista ofensivo contaba con amonestación y protagonizó una acción posterior que debió derivar en su segunda amarilla.
- Lautaro Blanco: Sostuvo que su propia expulsión se dio por una jugada similar a la del lataral izquierdo, por la que vio la amarilla.
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