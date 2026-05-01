Intento fallido de conciliación: Infantino no logró unir a representantes de Palestina e Israel

Ya nuevamente frente al micrófono, Infantino intentó recomponer el mensaje y sostuvo: “Gracias a los dos representantes de Israel y Palestina, que tienen los mismos derechos, los mismos deberes y obligaciones como miembros de la FIFA. Trabajaremos juntos, hagámoslo para dar esperanza a los niños“. Sus palabras buscaron reforzar la idea de igualdad dentro del organismo, aunque el impacto del episodio ya había quedado marcado.

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El intento fallido de conciliación no pasó desapercibido. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron múltiples reacciones, muchas de ellas críticas hacia la iniciativa del dirigente suizo. Para algunos, el gesto fue visto como bien intencionado pero ingenuo, mientras que otros cuestionaron la exposición pública de un conflicto tan sensible.

Más allá del episodio, el Congreso también abordó otros temas relevantes, como la confirmación de selecciones clasificadas al próximo Mundial. Sin embargo, la escena entre los representantes de Palestina e Israel terminó acaparando la atención y dejando en segundo plano el resto de la agenda. El fútbol, muchas veces considerado un espacio de encuentro, volvió a mostrar sus límites frente a tensiones que exceden lo deportivo. Y esta vez, ni siquiera la máxima autoridad del deporte pudo evitar que esas diferencias quedaran expuestas ante el mundo.