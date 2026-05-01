Intento fallido de conciliación: Infantino no logró unir a representantes de Palestina e Israel
El presidente del organismo buscó dar un mensaje de paz en el Congreso celebrado en Canadá, pero el gesto simbólico terminó en un momento incómodo.
El último Congreso de la FIFA, realizado en Canadá, dejó una escena que rápidamente recorrió el mundo. En medio de un contexto internacional atravesado por conflictos, Gianni Infantino intentó protagonizar un gesto simbólico de unidad que, lejos de concretarse, derivó en una situación cargada de tensión.
Todo ocurrió luego de que el dirigente suizo pronunciara un discurso enfocado en la necesidad de promover la paz y rechazar las guerras. En ese marco, decidió invitar al escenario a Jibril Rajoub, titular de la federación palestina, y a Basim Sheikh Suliman, vicepresidente de la federación de Israel, con la intención de que ambos protagonizaran un saludo que simbolizara un acercamiento.
Sin embargo, el plan no salió como estaba previsto. Lejos de aceptar el gesto, los representantes evitaron estrecharse la mano. Rajoub fue quien mostró una postura más firme en su negativa, mientras que Suliman permaneció en su lugar sin avanzar. La escena, breve pero significativa, dejó en evidencia la dificultad de trasladar al ámbito deportivo un mensaje de concordia en medio de un conflicto político de larga data.
Tras intercambiar algunas palabras que no fueron captadas por la transmisión oficial, el dirigente palestino optó por despedirse de Infantino con un abrazo y un beso, aunque visiblemente molesto, antes de retirarse del escenario. El momento generó incomodidad en el auditorio y obligó al presidente de la FIFA a retomar el control de la situación.
Ya nuevamente frente al micrófono, Infantino intentó recomponer el mensaje y sostuvo: “Gracias a los dos representantes de Israel y Palestina, que tienen los mismos derechos, los mismos deberes y obligaciones como miembros de la FIFA. Trabajaremos juntos, hagámoslo para dar esperanza a los niños“. Sus palabras buscaron reforzar la idea de igualdad dentro del organismo, aunque el impacto del episodio ya había quedado marcado.
El intento fallido de conciliación no pasó desapercibido. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron múltiples reacciones, muchas de ellas críticas hacia la iniciativa del dirigente suizo. Para algunos, el gesto fue visto como bien intencionado pero ingenuo, mientras que otros cuestionaron la exposición pública de un conflicto tan sensible.
Más allá del episodio, el Congreso también abordó otros temas relevantes, como la confirmación de selecciones clasificadas al próximo Mundial. Sin embargo, la escena entre los representantes de Palestina e Israel terminó acaparando la atención y dejando en segundo plano el resto de la agenda. El fútbol, muchas veces considerado un espacio de encuentro, volvió a mostrar sus límites frente a tensiones que exceden lo deportivo. Y esta vez, ni siquiera la máxima autoridad del deporte pudo evitar que esas diferencias quedaran expuestas ante el mundo.
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