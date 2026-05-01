El banco del gobierno de Axel Kicillof activó un ahorro en Cuenta DNI para mayo
El gobernador bonaerense lanzó los nuevos reintegros de Cuenta DNI para mayo. Conocé cómo ahorrar más de $160.000 y pelear la caída del poder adquisitivo.
Frente a la incesante pérdida del poder adquisitivo que sufre el salario mínimo mensual, el gobernador bonaerense Axel Kicillof activó una nueva etapa de descuentos a través de la billetera Cuenta DNI. Con una planificación inteligente, los usuarios de la provincia podrán alcanzar un extraordinario reintegro superando los $160.000.
Cómo exprimir Cuenta DNI y proteger tu poder adquisitivo
El potencial de ahorro que ofrece la billetera digital de Banco Provincia surge de combinar de manera astuta los distintos beneficios según el rubro, el día de la semana y los topes de reintegro.
-
Comercios de cercanía: De lunes a viernes se ofrece un 20% de descuento con un tope semanal de $5.000. Si se alcanza ese límite, el ahorro mensual en rubros clave como alimentos y carnicerías llega a $20.000.
Ferias, mercados y universidades: Con un 40% de rebaja todos los días, el tope es de $6.000 por semana. El usuario puede ahorrar hasta $24.000 al mes en las ferias bonaerenses. Este mismo esquema aplica para los comercios ubicados en universidades de la provincia, sumando la posibilidad de ahorrar otros $24.000.
Gastronomía y FULL YPF: Los sábados y domingos el descuento es del 25%, con un tope de $8.000 semanales. Como mayo tiene cinco fines de semana, el ahorro mensual puede trepar hasta los $40.000. Esto aplica de igual forma para los locales YPF Full (no incluye la carga de combustible) sumando otros $40.000.
Marcas destacadas: Durante todo el mes, franquicias reconocidas como Lucciano’s, Grido, Havanna y La Fonte D’Oro ofrecen un 30% de descuento, con un tope de $15.000 mensuales por persona.
IMPORTANTE: Kicillof sorprende con un feriado para La Costa: cuándo es el fin de semana largo en mayo
Un alivio económico fundamental frente a la inflación
Combinando los beneficios principales, una persona puede lograr un alivio de $163 mil pesos mensuales pagando con la aplicación. En un contexto donde el poder adquisitivo se encuentra fuertemente deprimido, este monto total se convierte en una cifra vital, ya que representa un gran porcentaje en comparación con lo que percibe un trabajador que cobra el salario mínimo.
Para alcanzar esa cifra máxima de ahorro, que equivale a la suma de todos los topes de descuento, el usuario debería gastar aproximadamente $590 mil pesos. De esta manera, el beneficio obtenido representaría un reintegro del 28% sobre el gasto total realizado.
Además, la plataforma cuenta con otros beneficios sin tope que amplían el margen, como el 10% en librerías de texto los días lunes y martes, o el 10% en farmacias y perfumerías los días miércoles y jueves.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario