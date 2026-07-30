El entrenador de Tottenham reveló qué habló con Cuti Romero y alimentó los rumores sobre su salida

De concretarse la transferencia, Cuti pondría punto final a una etapa más que exitosa en el norte de Londres. Con la camiseta de Tottenham disputó 156 partidos, se ganó la cinta de capitán y levantó la Europa League 2025, el único título de su ciclo en el club. A sus 28 años y tras haber sido una de las figuras de Argentina en el Mundial 2026, todo indica que Romero está listo para afrontar un nuevo desafío en su carrera.