El entrenador de Tottenham reveló qué habló con Cuti Romero y alimentó los rumores sobre su salida
Roberto De Zerbi confirmó que intercambió mensajes con el defensor argentino durante el Mundial 2026 y dejó una frase que refuerza una posible transferencia.
El futuro de Cristian Romero parece estar cada vez más lejos de Tottenham. En medio de los rumores que lo vinculan con el Inter de Milán y otros gigantes europeos, fue el propio entrenador de los Spurs, Roberto De Zerbi, quien se refirió públicamente a la situación del defensor argentino y reconoció que mantuvo conversaciones con él durante el Mundial 2026.
Romero, que llegó al conjunto londinense a préstamo en 2021 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del equipo, atraviesa un momento decisivo de su carrera. Capitán, referente y uno de los mejores defensores de la Premier League en los últimos años, el campeón del mundo con la Selección Argentina tendría decidido cambiar de aire tras una temporada en la que Tottenham evitó el descenso recién en la última fecha.
"Romero conmigo estuvo increíble. Top. En su comportamiento, en su respeto. Sufrió cuando no jugó el último partido. No es verdad que quería viajar a Argentina para prepararse para la Copa del Mundo. Es falso", aseguró De Zerbi en declaraciones que rápidamente repercutieron en Inglaterra.
Sin embargo, la frase que más llamó la atención llegó inmediatamente después: "Después de la semifinal contra Inglaterra intercambiamos algunos mensajes, pero nunca lo llamé para convencerlo de que se quede. Respeté lo que me había dicho". Aunque el entrenador evitó brindar mayores detalles, sus palabras parecen confirmar que el defensor ya le comunicó su intención de dejar el club en este mercado de pases.
En los últimos meses, Barcelona apareció como uno de los principales interesados en el surgido de Belgrano de Córdoba, aunque la situación económica del conjunto catalán dificultó cualquier avance concreto. En cambio, quien tomó la delantera es el Inter de Milán. "Estamos interesados, sin duda, es cierto. Hablamos con el agente y con el Tottenham. Veremos qué pasa", había reconocido días atrás Piero Ausilio, director deportivo del club italiano.
De concretarse la transferencia, Cuti pondría punto final a una etapa más que exitosa en el norte de Londres. Con la camiseta de Tottenham disputó 156 partidos, se ganó la cinta de capitán y levantó la Europa League 2025, el único título de su ciclo en el club. A sus 28 años y tras haber sido una de las figuras de Argentina en el Mundial 2026, todo indica que Romero está listo para afrontar un nuevo desafío en su carrera.
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