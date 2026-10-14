Inter Miami de Lionel Messi vs. New York City FC, por la MLS: horario, formaciones y TV
El astro argentino jugará por la fecha 29 de la fase regular. Las Garzas necesitan ganar para asegurar su lugar en la próxima instancia.
Lionel Messi volverá a la cancha este miércoles con Inter Miami para enfrentar a New York City FC por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El encuentro se disputará desde las 20:30 de Argentina en el NU Stadium y podrá verse en vivo por Apple TV.
El conjunto de Florida llega motivado después de golear 4-0 a DC United el sábado, con un doblete del rosarino. Ahora, el objetivo será conseguir una victoria que le permita garantizar su clasificación a los playoffs cuando todavía quedan cinco fechas para finalizar la fase regular.
El encuentro tendrá, además, presencia argentina del otro lado: Agustín Ojeda, con pasado en Racing, y Nicolás Fernández Mercau, exjugador de San Lorenzo, buscarán complicarle la noche al equipo del 10.
Messi busca otro triunfo y la Bota de Oro de la MLS
Además de intentar asegurar el boleto a la siguiente instancia, la Pulga tendrá otro desafío individual: continuar ampliando su registro goleador en el campeonato estadounidense. El delantero argentino suma 23 tantos en la temporada regular y encabeza la tabla de artilleros. Su principal perseguidor es el croata Petar Musa, que acumula 19 goles y buscará reducir la diferencia en las jornadas restantes.
Con cuatro tantos de ventaja, el capitán de Inter Miami intentará mantener su lugar en lo más alto de la clasificación y acercarse a la Bota de Oro de la MLS. El buen momento ofensivo de Messi representa una de las principales fortalezas del equipo de Florida, que necesita sostener su rendimiento para afrontar la etapa decisiva del torneo.
¿Qué necesita Inter Miami para clasificarse a los playoffs?
Las cuentas para Inter Miami son claras: si le gana a New York City FC, asegurará su presencia en los playoffs. Un empate lo obligaría a prestar atención a otros resultados, mientras que una derrota postergaría la definición de su clasificación.
El equipo también intentará mejorar su posición en la Conferencia Este. Según los datos de la previa, Nashville lidera con 63 puntos, mientras que Inter Miami suma 49 unidades. Terminar entre los cuatro primeros de la conferencia sería un objetivo importante para Las Garzas, ya que les permitiría disputar como locales la Primera Ronda de los playoffs.
La probable formación de Inter Miami ante New York City FC
El equipo dirigido por Kily González podría salir a la cancha con la siguiente alineación: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza Fonda; Lionel Messi; Germán Berterame y Luis Suárez.
Hora y dónde ver Inter Miami vs. New York City FC
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026.
- Horario: 20.30 de Argentina.
- Estadio: NU Stadium, Miami.
- Transmisión: Apple TV.
El calendario de Inter Miami para el cierre de la fase regular
Después del partido ante New York City FC, a Inter Miami le quedarán cinco compromisos para completar su participación en esta etapa del campeonato:
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Sábado 17 de octubre: Atlanta United vs. Inter Miami.
Sábado 24 de octubre: New York RB vs. Inter Miami.
Miércoles 28 de octubre: Inter Miami vs. Cincinnati.
Sábado 1 de noviembre: New England Revolution vs. Inter Miami.
Viernes 7 de noviembre: Inter Miami vs. Charlotte FC.
La prioridad inmediata será conseguir los tres puntos esta noche. Con el ahora excapitán de la Selección Argentina como principal referencia ofensiva, el equipo de Fort Lauderdale intentará cerrar su clasificación y mantener viva la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este.
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