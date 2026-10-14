Inter Miami de Lionel Messi vs. New York City FC, por la MLS: horario, formaciones y TV

¿Qué necesita Inter Miami para clasificarse a los playoffs?

Las cuentas para Inter Miami son claras: si le gana a New York City FC, asegurará su presencia en los playoffs. Un empate lo obligaría a prestar atención a otros resultados, mientras que una derrota postergaría la definición de su clasificación.

El equipo también intentará mejorar su posición en la Conferencia Este. Según los datos de la previa, Nashville lidera con 63 puntos, mientras que Inter Miami suma 49 unidades. Terminar entre los cuatro primeros de la conferencia sería un objetivo importante para Las Garzas, ya que les permitiría disputar como locales la Primera Ronda de los playoffs.

La probable formación de Inter Miami ante New York City FC

El equipo dirigido por Kily González podría salir a la cancha con la siguiente alineación: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza Fonda; Lionel Messi; Germán Berterame y Luis Suárez.

Hora y dónde ver Inter Miami vs. New York City FC

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026.

Horario: 20.30 de Argentina.

Estadio: NU Stadium, Miami.

Transmisión: Apple TV.

El calendario de Inter Miami para el cierre de la fase regular

Después del partido ante New York City FC, a Inter Miami le quedarán cinco compromisos para completar su participación en esta etapa del campeonato:

Sábado 17 de octubre: Atlanta United vs. Inter Miami.

Sábado 24 de octubre: New York RB vs. Inter Miami.

Miércoles 28 de octubre: Inter Miami vs. Cincinnati.

Sábado 1 de noviembre: New England Revolution vs. Inter Miami.

Viernes 7 de noviembre: Inter Miami vs. Charlotte FC.

La prioridad inmediata será conseguir los tres puntos esta noche. Con el ahora excapitán de la Selección Argentina como principal referencia ofensiva, el equipo de Fort Lauderdale intentará cerrar su clasificación y mantener viva la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este.