Fin de ciclo: el Pibe Valderrama sorprendió con un cambió de look y se rapó su mítica cabellera

El cambio generó sorpresa entre los hinchas colombianos y los aficionados de distintas partes del mundo, para quienes la cabellera de Valderrama era mucho más que una elección estética: formaba parte de su identidad pública.

La melena rubia que convirtió al Pibe en un ícono

A lo largo de su trayectoria, Carlos Valderrama construyó una imagen inconfundible. Su talento para distribuir la pelota, su visión de juego y su capacidad para asistir a sus compañeros lo consolidaron como uno de los futbolistas más destacados de la historia de Colombia. Sin embargo, sus rizos rubios también se transformaron en una de sus principales señas de identidad.

El mediocampista representó a su selección en tres Copas del Mundo: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Su participación en esos torneos ayudó a consolidar su reconocimiento internacional y su lugar entre las grandes figuras del fútbol sudamericano.

La cabellera fue tan emblemática que incluso llegó a protagonizar una propuesta económica millonaria. Según contó Valderrama en abril pasado, antes del Mundial de Estados Unidos 1994 recibió una oferta de dos millones de dólares para cortarse el pelo, pero decidió rechazarla.