Fin de ciclo: el Pibe Valderrama sorprendió con un cambió de look y se rapó su mítica cabellera
El histórico futbolista colombiano dejó atrás sus característicos rulos rubios y mostró su nueva imagen en un video junto a su esposa.
Carlos “El Pibe" Valderrama sorprendió a sus seguidores con una transformación que pocos imaginaban: se rapó por completo y dejó atrás la cabellera rubia y enrulada que lo acompañó durante décadas. El exmediocampista de la Selección de Colombia compartió el momento en sus redes sociales y rápidamente generó repercusiones entre los fanáticos del fútbol.
La grabación mostró el proceso del cambio de imagen. Acostumbrado a ser reconocido por sus inconfundibles rizos, el exjugador se convirtió en protagonista de una ola de comentarios y reacciones en distintas plataformas digitales.
En las imágenes que publicó en Instagram, Valderrama aparece junto a su esposa, quien utiliza una máquina para cortarle el pelo hasta dejarle la cabeza completamente rapada. La escena captó la atención de sus seguidores, que durante años identificaron al colombiano por su particular estilo.
El video de Valderrama que sorprendió a sus seguidores
Junto a la publicación, el exfutbolista escribió una breve frase que alimentó la curiosidad sobre los motivos de su decisión: “¡Mi gente! Hoy es el día”. También incluyó el hashtag #TodoBienTodoBien, aunque no brindó mayores precisiones sobre las razones detrás de la transformación.
Otro video que circuló en las redes sociales mostró al exjugador después del corte, cuando se subía a un automóvil y exhibía su nueva apariencia.
El cambio generó sorpresa entre los hinchas colombianos y los aficionados de distintas partes del mundo, para quienes la cabellera de Valderrama era mucho más que una elección estética: formaba parte de su identidad pública.
La melena rubia que convirtió al Pibe en un ícono
A lo largo de su trayectoria, Carlos Valderrama construyó una imagen inconfundible. Su talento para distribuir la pelota, su visión de juego y su capacidad para asistir a sus compañeros lo consolidaron como uno de los futbolistas más destacados de la historia de Colombia. Sin embargo, sus rizos rubios también se transformaron en una de sus principales señas de identidad.
El mediocampista representó a su selección en tres Copas del Mundo: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Su participación en esos torneos ayudó a consolidar su reconocimiento internacional y su lugar entre las grandes figuras del fútbol sudamericano.
La cabellera fue tan emblemática que incluso llegó a protagonizar una propuesta económica millonaria. Según contó Valderrama en abril pasado, antes del Mundial de Estados Unidos 1994 recibió una oferta de dos millones de dólares para cortarse el pelo, pero decidió rechazarla.
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