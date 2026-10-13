Buscan voluntarios para pasar el verano gratis en Mar del Plata a cambio de 20 horas de trabajo por semana
Una iniciativa ofrece estadía gratuita en uno de los balnearios más populares del país. Conocé los requisitos de la convocatoria y cómo postularse.
De cara al inicio de la temporada de verano, Mar del Plata vuelve a posicionarse como uno de los destinos predilectos para vacacionar. Para quienes buscan disfrutar de la Costa sin afrontar los elevados costos de hospedaje, una iniciativa propone instalarse en la ciudad balnearia a costo cero mediante un esquema de intercambio laboral.
La convocatoria, difundida a través de la plataforma especializada Worldpackers, invita a colaboradores a desempeñarse durante 20 horas semanales en un hostel local.
Así, a cambio de las tareas asignadas los participantes reciben alojamiento sin cargo y cuentan con dos días libres a la semana para recorrer las playas y los principales atractivos marplatenses. Esta modalidad de voluntariado se presenta como una alternativa atractiva tanto para estudiantes como para viajeros que buscan extender su estadía veraniega optimizando el presupuesto.
Cómo es la propuesta laboral que permite pasar el verano gratis en Mar del Plata
Cabe destacar que la propuesta del establecimiento está enfocada en la conservación, renovación y embellecimiento de sus espacios, por lo que busca perfiles con destreza en labores manuales y creativas.
Tareas a realizar:
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Mantenimiento general: Trabajos de carpintería, plomería, electricidad y albañilería.
Renovación de espacios: Pintura, decoración e intervenciones de arte o muralismo.
Sustentabilidad y exteriores: Tareas de jardinería y diseño de muebles con materiales reciclados.
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Qué incluye el intercambio
A cambio de 20 horas de trabajo semanal, los voluntarios acceden a una cama en habitación compartida, desayuno diario, Wi-Fi de alta velocidad y acceso a la cocina equipada. Además, disponen de dos días libres por semana para disfrutar de la ciudad, junto con beneficios exclusivos como pases gratis a eventos y descuentos en bebidas, fiestas y hospedaje.
Requisitos y condiciones para acceder a la convocatoria en Mar del Plata
Para enviar la solicitud es fundamental cumplir con el perfil solicitado por el hospedaje:
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Edad e idiomas: Tener entre 20 y 35 años y manejar un nivel intermedio de español o inglés.
Modalidad: Válido únicamente para postulantes individuales (no se aceptan parejas ni grupos).
Duración y disponibilidad: El compromiso mínimo es de tres semanas. Hay cupos abiertos para los meses clave de la temporada alta: diciembre, enero y febrero.
Cabe aclarar que los pasajes aéreos, el seguro de salud, los traslados locales y el trámite de documentos no están cubiertos por el programa, por lo que su costo correrá de manera exclusiva por cuenta del viajero.
¿Cómo anotarse?
Quienes cumplan con las condiciones deberán registrarse en la plataforma Worldpackers, contar con la membresía correspondiente, buscar la oferta del hostel y enviar la solicitud directamente al anfitrión.
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