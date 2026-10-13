Buscan voluntarios para pasar el verano gratis en Mar del Plata a cambio de 20 horas de trabajo por semana

Mantenimiento general: Trabajos de carpintería, plomería, electricidad y albañilería.

Renovación de espacios: Pintura, decoración e intervenciones de arte o muralismo.

Sustentabilidad y exteriores: Tareas de jardinería y diseño de muebles con materiales reciclados.

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Qué incluye el intercambio

A cambio de 20 horas de trabajo semanal, los voluntarios acceden a una cama en habitación compartida, desayuno diario, Wi-Fi de alta velocidad y acceso a la cocina equipada. Además, disponen de dos días libres por semana para disfrutar de la ciudad, junto con beneficios exclusivos como pases gratis a eventos y descuentos en bebidas, fiestas y hospedaje.

Requisitos y condiciones para acceder a la convocatoria en Mar del Plata

Para enviar la solicitud es fundamental cumplir con el perfil solicitado por el hospedaje:

Edad e idiomas: Tener entre 20 y 35 años y manejar un nivel intermedio de español o inglés.

Modalidad: Válido únicamente para postulantes individuales (no se aceptan parejas ni grupos).

Duración y disponibilidad: El compromiso mínimo es de tres semanas. Hay cupos abiertos para los meses clave de la temporada alta: diciembre, enero y febrero.

Cabe aclarar que los pasajes aéreos, el seguro de salud, los traslados locales y el trámite de documentos no están cubiertos por el programa, por lo que su costo correrá de manera exclusiva por cuenta del viajero.

¿Cómo anotarse?

Quienes cumplan con las condiciones deberán registrarse en la plataforma Worldpackers, contar con la membresía correspondiente, buscar la oferta del hostel y enviar la solicitud directamente al anfitrión.