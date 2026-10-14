Mike Tyson reveló cómo encontró a Brad Pitt con su ex

La diferencia de exposición pública entre ambos era notable. Mientras Tyson ya era campeón mundial de los pesos pesados y una de las figuras más reconocidas del deporte, Pitt todavía transitaba los primeros años de su carrera como actor.

El exboxeador también recordó la expresión que, según su versión, puso Pitt cuando lo vio aparecer. En su autobiografía Undisputed Truth, publicada en 2013, había relatado que el actor parecía aterrorizado. “Tendrías que haberle visto la cara cuando me vio”, recordó en una de las versiones anteriores de la historia.