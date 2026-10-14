Mike Tyson reveló cómo encontró a Brad Pitt con su ex
El excampeón mundial de boxeo reconstruyó el episodio que protagonizó con Robin Givens a fines de los 80 y lanzó una picante descripción sobre el actor de Hollywood antes de que alcanzara la fama.
Mike Tyson volvió a contar una de las historias más polémicas de su vida privada y reveló nuevos detalles del día en que encontró a Brad Pitt junto a Robin Givens, su entonces esposa, mientras atravesaban una conflictiva separación. Durante una entrevista en el pódcast This Past Weekend, conducido por Theo Von, el exboxeador reconstruyó la escena y recordó cómo era su relación con la actriz en aquel momento.
“Él no me la robó, pero mi esposa y yo estábamos pasando por un divorcio”, aclaró Tyson al comenzar su relato. Aunque la ruptura estaba en marcha, el vínculo entre ambos todavía tenía encuentros íntimos. “Siempre estábamos teniendo relaciones sexuales todas las noches. Después peleábamos en los papeles del divorcio y a la noche volvíamos a hacerlo”, contó, con su habitual estilo directo.
La situación dio un giro cuando Tyson decidió ir a buscar a Givens a su casa. “Un día fui a su casa para tener relaciones con ella, pero no estaba. No había nadie”, recordó. Sin embargo, poco después vio llegar el BMW que él mismo le había comprado a la actriz. Ella estaba acompañada por un hombre y, en un primer momento, el excampeón creyó que se trataba de algún compañero de elenco de la serie Head of the Class.
Pero el acompañante era Brad Pitt. Tyson sostuvo que el actor intentaba recibir sexo oral de Givens dentro del vehículo, una versión que forma parte de su relato personal y que generó controversias durante décadas. La actriz, por su parte, confirmó que Pitt estuvo con ella cuando Tyson apareció, aunque negó que los hubiera encontrado en la cama.
Qué dijo Mike Tyson sobre Brad Pitt
Más allá de la escena, Tyson también se refirió al perfil que tenía Pitt en aquel momento, antes de convertirse en una de las estrellas más reconocidas de Hollywood. “Todavía no era Brad Pitt. No tenía ni idea de quién era”, afirmó. Y agregó un detalle que utilizó para burlarse de la situación: “Ni siquiera tenía auto”.
La diferencia de exposición pública entre ambos era notable. Mientras Tyson ya era campeón mundial de los pesos pesados y una de las figuras más reconocidas del deporte, Pitt todavía transitaba los primeros años de su carrera como actor.
El exboxeador también recordó la expresión que, según su versión, puso Pitt cuando lo vio aparecer. En su autobiografía Undisputed Truth, publicada en 2013, había relatado que el actor parecía aterrorizado. “Tendrías que haberle visto la cara cuando me vio”, recordó en una de las versiones anteriores de la historia.
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