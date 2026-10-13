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A qué hora empieza el diluvio, con lluvias, ráfagas y granizo: hay alerta amarilla por tormentas fuertes

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional aguardan por la llegada de nuevas lluvias y tormentas, y rigen alertas oficiales por su intensidad.

Hay alerta máxima de diluvio

Hay alerta máxima de diluvio, con, lluvias, tormentas y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por lluvias y tormentas de variada intensidad para la jornada de este miércoles. El aviso oficial abarca sectores del centro y noreste del país, donde se prevé un diluvio, con un desmejoramiento del tiempo acompañado por fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y la probabilidad de caída de granizo.

De acuerdo con el organismo, los fenómenos meteorológicos más intensos se concentrarán principalmente durante las horas de la mañana y la tarde del miércoles, en diferentes zonas del país.

De esta manera, la advertencia de nivel amarillo alcanza a las siguientes regiones del territorio nacional: Misiones (norte de la provincia), Córdoba (la totalidad del territorio cordobés, a excepción del extremo norte), San Luis (la casi totalidad de la provincia, exceptuando la franja sur) y La Rioja (sector sur del territorio provincial).

Zonas en alerta por lluvias, tormentas y granizo, seg&uacute;n el Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

Zonas en alerta por lluvias, tormentas y granizo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Diluvio: intensidad de las lluvias y valores de agua acumulada según cada región

El SMN detalló los alcances del fenómeno diferenciando los reportes según la zona geográfica:

Norte de Misiones

El área registrará lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y la probabilidad de ocasional caída de granizo.

En este caso, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Córdoba, San Luis y La Rioja

Para el centro del país, el informe advierte sobre tormentas aisladas localmente fuertes, caracterizadas por abundante caída de agua en breves lapsos, intensa actividad eléctrica y eventual granizo.

Se prevén vientos con marcas que pueden superar los 60 km/h; mientras que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 20 y 40 mm, con posibilidad de excesos locales.

Recomendaciones oficiales ante el alerta amarillo por tormentas fuertes

Ante la emisión del alerta, el organismo de monitoreo aconseja a la población de las zonas afectadas:

  • Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra libremente.

  • Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

  • No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.

  • Mantenerse informado mediante los partes oficiales de las autoridades locales y los organismos de emergencia.

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