A qué hora empieza el diluvio, con lluvias, ráfagas y granizo: hay alerta amarilla por tormentas fuertes

El área registrará lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y la probabilidad de ocasional caída de granizo.

En este caso, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Córdoba, San Luis y La Rioja

Para el centro del país, el informe advierte sobre tormentas aisladas localmente fuertes, caracterizadas por abundante caída de agua en breves lapsos, intensa actividad eléctrica y eventual granizo.

Se prevén vientos con marcas que pueden superar los 60 km/h; mientras que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 20 y 40 mm, con posibilidad de excesos locales.

Recomendaciones oficiales ante el alerta amarillo por tormentas fuertes

Ante la emisión del alerta, el organismo de monitoreo aconseja a la población de las zonas afectadas: