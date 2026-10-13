A qué hora empieza el diluvio, con lluvias, ráfagas y granizo: hay alerta amarilla por tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional aguardan por la llegada de nuevas lluvias y tormentas, y rigen alertas oficiales por su intensidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por lluvias y tormentas de variada intensidad para la jornada de este miércoles. El aviso oficial abarca sectores del centro y noreste del país, donde se prevé un diluvio, con un desmejoramiento del tiempo acompañado por fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y la probabilidad de caída de granizo.
De acuerdo con el organismo, los fenómenos meteorológicos más intensos se concentrarán principalmente durante las horas de la mañana y la tarde del miércoles, en diferentes zonas del país.
De esta manera, la advertencia de nivel amarillo alcanza a las siguientes regiones del territorio nacional: Misiones (norte de la provincia), Córdoba (la totalidad del territorio cordobés, a excepción del extremo norte), San Luis (la casi totalidad de la provincia, exceptuando la franja sur) y La Rioja (sector sur del territorio provincial).
Diluvio: intensidad de las lluvias y valores de agua acumulada según cada región
El SMN detalló los alcances del fenómeno diferenciando los reportes según la zona geográfica:
Norte de Misiones
El área registrará lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y la probabilidad de ocasional caída de granizo.
En este caso, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Córdoba, San Luis y La Rioja
Para el centro del país, el informe advierte sobre tormentas aisladas localmente fuertes, caracterizadas por abundante caída de agua en breves lapsos, intensa actividad eléctrica y eventual granizo.
Se prevén vientos con marcas que pueden superar los 60 km/h; mientras que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 20 y 40 mm, con posibilidad de excesos locales.
Recomendaciones oficiales ante el alerta amarillo por tormentas fuertes
Ante la emisión del alerta, el organismo de monitoreo aconseja a la población de las zonas afectadas:
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Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra libremente.
Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.
No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.
Mantenerse informado mediante los partes oficiales de las autoridades locales y los organismos de emergencia.
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