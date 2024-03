Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo al Inter Miami de Lionel Messi vs New York FC

Inter Miami vs New York FC: probables formaciones

Drake Callender, Noah Allen, Tomas Áviles, Sergiy Kryvtsov, David Ruiz, Lawson Sunderland, Sergio Busquets, Julian Gressel, Jordi Alba, Luis Suárez y Robert Taylor. New York FC: Matt Freese, Strahinja Tanasijevic, Thiago Martins, Birk Risa, Andres Jasson, Andrés Perea, James Sands, Kevin OToole, Julián Fernández, Santiago Rodríguez y Hannes Wolf. DT: Nick Cushing.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs New York FC

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV, tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.