Sueño cumplido: Franco Colapinto se encontró con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Miami
En la antesala del Gran Premio de Miami, el piloto argentino de Fórmula 1 visitó el entrenamiento del Inter Miami para conocer al capitán de la Selección.
Luego de su histórica exhibición por las calles de Buenos Aires el pasado fin de semana, Franco Colapinto aterrizó en Estados Unidos con un objetivo claro más allá de la pista: conocer a Lionel Messi. Este lunes, el piloto pilarense se hizo presente en el complejo de entrenamiento de Inter Miami y compartió un momento distendido con el "10" y con Rodrigo De Paul, quienes lo recibieron con la calidez que caracteriza al grupo de la Selección Argentina.
El encuentro fue reflejado por las redes sociales de YPF, sponsor que une a los tres protagonistas, con un mensaje que resume el sentimiento de los hinchas: "La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores". En la imagen, se puede ver a un Colapinto visiblemente emocionado cumpliendo el anhelo que había manifestado públicamente en reiteradas ocasiones: conocer a su ídolo.
Sueño cumplido: Franco Colapinto se encontró con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Miami
El camino de Colapinto hacia este encuentro tuvo una escala previa inolvidable en Argentina. El domingo pasado, miles de personas colmaron la Avenida del Libertador para ver al piloto a bordo de un monoplaza histórico en el "Road Show de Buenos Aires". Tras el histórico evento, el joven de 22 años voló directamente a Miami para concentrarse en la actividad de la Fórmula 1, pero no quiso dejar pasar la oportunidad de recargar energías con el mejor del mundo.
Este cruce de estrellas no solo es un regalo para los fanáticos argentinos, sino también una muestra del peso que tiene el talento nacional en las principales ligas y categorías del mundo. Con la bendición de los campeones del mundo, Colapinto encara una de las semanas más importantes de su carrera con la motivación por las nubes.
Para seguir a Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami
Viernes 1 de mayo
- Prácticas libres: 13:00 a 14:30
- Clasificación sprint: 17:30 a 18:15
Sábado 2 de mayo
- Carrera sprint: 13:00 a 14:00
- Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 3 de mayo
- Carrera: 17:00
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