El camino de Messi rumbo al Mundial 2026: partidos clave y una decisión que se hace esperar

Aunque el escenario parece encaminado a una nueva del capitán en la cita máxima, lo cierto es que todavía no hubo un anuncio oficial por parte del propio jugador. Esa falta de confirmación mantiene la expectativa abierta, incluso cuando el contexto sugiere que estará presente para intentar defender el título conseguido en Qatar. Así, entre partidos decisivos, estadísticas impactantes y una definición que todos esperan, el rosarino transita la antesala de un nuevo desafío mundialista con el peso de su historia y la ilusión intacta.

suarez messi inter miami

Los partidos de Inter Miami antes del Mundial 2026

25/4 (20.30): vs. New England Revolution (L)

2/5 (20): vs. Orlando City (L)

9/5 (14): vs. Toronto (V)

13/5 (20.30): vs. Cincinnati (V)

17/5 (19): vs. Porland Timbers (L)

24/5 (20): Philadelphia Union (L)

El récord por el que va Lionel Messi en la MLS

Mientras tanto, Messi sigue acumulando números que lo colocan en un lugar único dentro de la MLS. Desde su llegada en 2023, su impacto fue inmediato y sostenido: suma 94 contribuciones de gol en 61 partidos de temporada regular, una cifra que lo deja muy cerca de alcanzar la barrera de las 100.

De lograrlo en los próximos encuentros, no solo alcanzará ese hito, sino que lo hará en un tiempo récord, superando ampliamente la marca vigente en la liga.