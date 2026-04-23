El camino de Messi rumbo al Mundial 2026: partidos clave y una decisión que se hace esperar
Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, el calendario del capitán entra en una etapa decisiva mientras crece la expectativa por su confirmación para defender el título.
Lionel Messi atraviesa un tramo determinante de la temporada, con el Mundial 2026 en el horizonte inmediato y una incógnita que mantiene en vilo al fútbol argentino: su presencia en la próxima Copa del Mundo. Mientras tanto, el capitán continúa enfocado en su actualidad con Inter Miami, que viene de lograr una victoria importante como visitante ante Real Salt Lake por la MLS.
El equipo dirigido actualmente por Ángel GuillermoHoyos se impuso 2-0 en ese encuentro, con goles de Rodrigo De Paul y Luis Suárez, en un resultado que le permitió mantenerse competitivo en la Conferencia Este. Más allá del triunfo, lo que empieza a cobrar mayor relevancia es el calendario que le queda por delante al conjunto estadounidense antes del parate por la Copa del Mundo.
Son apenas seis los compromisos que separan a Messi del inicio de la competencia internacional, lo que convierte a cada partido en una pieza clave dentro de su preparación. El cronograma incluye duelos ante New England Revolution, Orlando City, Toronto, Cincinnati, Portland Timbers y Philadelphia Union. Cada uno de estos encuentros será una oportunidad para ajustar detalles y sostener el ritmo competitivo de cara a lo que viene.
En paralelo, el calendario de la Selección Argentina también comienza a tomar forma. En caso de que Messi confirme su participación en el Mundial, el equipo tendría dos amistosos previos en territorio estadounidense, con rivales a definir entre Serbia, Honduras o Guatemala. Estos encuentros se disputarían en la primera quincena de junio y servirían como preparación final antes del debut ante Argelia, programado para el 16 de ese mes en Kansas.
Aunque el escenario parece encaminado a una nueva del capitán en la cita máxima, lo cierto es que todavía no hubo un anuncio oficial por parte del propio jugador. Esa falta de confirmación mantiene la expectativa abierta, incluso cuando el contexto sugiere que estará presente para intentar defender el título conseguido en Qatar. Así, entre partidos decisivos, estadísticas impactantes y una definición que todos esperan, el rosarino transita la antesala de un nuevo desafío mundialista con el peso de su historia y la ilusión intacta.
Los partidos de Inter Miami antes del Mundial 2026
- 25/4 (20.30): vs. New England Revolution (L)
- 2/5 (20): vs. Orlando City (L)
- 9/5 (14): vs. Toronto (V)
- 13/5 (20.30): vs. Cincinnati (V)
- 17/5 (19): vs. Porland Timbers (L)
- 24/5 (20): Philadelphia Union (L)
El récord por el que va Lionel Messi en la MLS
Mientras tanto, Messi sigue acumulando números que lo colocan en un lugar único dentro de la MLS. Desde su llegada en 2023, su impacto fue inmediato y sostenido: suma 94 contribuciones de gol en 61 partidos de temporada regular, una cifra que lo deja muy cerca de alcanzar la barrera de las 100.
De lograrlo en los próximos encuentros, no solo alcanzará ese hito, sino que lo hará en un tiempo récord, superando ampliamente la marca vigente en la liga.
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