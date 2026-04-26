Bronca en Miami: Lionel Messi estalló tras el empate del Inter y se fue sin saludar

Ni bien sonó el silbatazo final, Messi no se quedó para el protocolo habitual de saludos. Con el ceño fruncido y gestos de desaprobación, enfiló directo hacia el túnel de vestuarios, dejando en evidencia que el resultado fue un golpe duro para las aspiraciones del conjunto rosa. La frustración del capitán tiene un sustento estadístico: con este empate, el equipo de Gerardo Martino quedó relegado a la segunda posición de la Conferencia Este, por detrás de Nashville SC, y prolongó la llamativa racha negativa de no haber podido sumar de a tres en casa desde la inauguración de su nueva casa.