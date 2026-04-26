Bronca en Miami: Lionel Messi estalló tras el empate del Inter y se fue sin saludar
Las Garzas igualaron 1-1 ante New England Revolution y dejaron pasar la chance de liderar la Conferencia Este: todos los detalles.
El clima en el Chase Stadium terminó siendo de máxima tensión. Inter Miami no pudo romper el cerrojo de New England Revolution y el 1-1 final caló hondo en el ánimo de Lionel Messi. El capitán argentino, que suele mantener la calma, se mostró visiblemente alterado durante los últimos minutos del encuentro, protagonizando un tenso cruce de palabras con el juez Rubiel Vázquez por fallos que, según el "10", perjudicaron el desarrollo del juego.
Ni bien sonó el silbatazo final, Messi no se quedó para el protocolo habitual de saludos. Con el ceño fruncido y gestos de desaprobación, enfiló directo hacia el túnel de vestuarios, dejando en evidencia que el resultado fue un golpe duro para las aspiraciones del conjunto rosa. La frustración del capitán tiene un sustento estadístico: con este empate, el equipo de Gerardo Martino quedó relegado a la segunda posición de la Conferencia Este, por detrás de Nashville SC, y prolongó la llamativa racha negativa de no haber podido sumar de a tres en casa desde la inauguración de su nueva casa.
Este traspié del Inter Miami le suma un condimento extra a la expectativa que se vive en torno a la figura del rosarino, especialmente para el público argentino que hoy tiene la mirada puesta en el Mundial 2026 y que será de viral importancia cómo llegue a esta competencia que paraliza al mundo del fútbol.
Franco Colapinto habló sobre un posible encuentro con Lionel Messi
Franco Colapinto fue muy tajante sobre cómo le gustaría que se diera ese momento. "Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo, pero quiero que sea algo natural y que no vengan cámaras o que sea algo de marketing porque me daría mucha vergüenza", confesó el piloto de Alpine. Con la humildad que lo caracteriza, Franco dejó en claro que prefiere un asado o una charla privada antes que una puesta en escena publicitaria, priorizando la autenticidad del vínculo por sobre la repercusión mediática.
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