Rodrigo De Paul encendió la noche: Inter Miami ganó y sigue de cerca la cima en la MLS
Con una destacada actuación del mediocampista argentino, autor de un gol clave, el equipo liderado por Lionel Messi se impuso como visitante ante Real Salt Lake.
Inter Miami sumó una victoria valiosa en su visita a Real Salt Lake y continúa firme en la lucha por la cima de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). El conjunto dirigido de manera interina por Ángel Guillermo Hoyos se impuso 2-0 en condición de visitante, con goles de Rodrigo De Paul y Luis Suárez, dos de las figuras de la noche.
El equipo liderado por Lionel Messi mostró personalidad para sacar adelante un partido que, durante largos tramos, se presentó equilibrado. En un contexto parejo, la jerarquía individual terminó marcando la diferencia en el complemento, cuando los visitantes lograron traducir su dominio en el marcador.
El primer golpe llegó a los 36 minutos del segundo tiempo. De Paul apareció en una jugada bien construida colectivamente y definió con precisión tras una asistencia de Telasco Segovia. Su tanto no solo rompió el cero, sino que también descomprimió un partido que hasta ese momento se mantenía abierto.
Ya en el tramo final, la Garza de Florida encontró espacios y terminó de liquidar la historia. A los 38, Luis Suárez capitalizó una asistencia de Germán Berterame y definió con categoría para establecer el 2-0 definitivo. El uruguayo volvió a demostrar su vigencia y su capacidad para aparecer en los momentos clave.
El desarrollo del encuentro tuvo momentos de intensidad, con llegadas de ambos lados y una participación activa de Messi, quien generó varias situaciones de peligro, aunque sin poder convertir. El local también contó con oportunidades, pero se encontró con una defensa bien plantada y un arquero seguro que sostuvo el resultado cuando fue necesario.
Con este triunfo, el rosado de Fort Lauderdale alcanzó los 18 puntos y quedó a solo una unidad de Nashville, actual líder de la Conferencia Este. La pelea por el primer puesto se mantiene abierta y el equipo rosa se ilusiona con seguir escalando posiciones en las próximas jornadas.
El próximo desafío será frente a New England Revolution, en un encuentro que se disputará el 25 de abril en condición de local. Allí, buscará extender su buen momento y continuar presionando en lo más alto de la tabla, con la expectativa de consolidarse como uno de los principales protagonistas de la temporada.
Mirá el resumen del triunfo del Inter Miami ante Real Salt Lake por la MLS
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