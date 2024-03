Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo al Inter Miami de Lionel Messi vs. Orlando City

En tanto, Orlando City llega al enfrentamiento ante su acérrimo rival tras vencer por 3-1 al Cavalry, en los 16avos de final de la Concacaf Champions League. En cuanto a la MLS respecta, igualó 0-0 ante el CF Montreal en su última presentación, lo que lo llevó a encontrarse en la 10° plaza de la tabla de posiciones con tan sólo una unidad registrada.

PROBABLES FORMACIONES

Inter Miami: D. Callender; D. Yedlin, T. Avilés, S. Kryvtsov, J. Alba; J. Gressel, S. Busquets, D. Gómez; L. Messi, L. Suárez y R. Taylor.

Orlando City: P. Gallese; D. Brekalo, R. Jansson, R. Santos, D. Þór­halls­son; C. Araujo, W. Cartagena, N. Lodeiro; F. Torres, I. Angulo y D. McGuire.

Los partidos que se le vienen a Messi en Inter Miami

Inter Miami vs. Orlando City | MLS fecha 3 | Sábado 2/03, a las 18:30 horas | Chase Stadium

Por definirse vs. Inter Miami | Concacaf CL 8avos (ida) | Jueves 7/03, a las 23 horas | Estadio a definir

Inter Miami vs. Montréal Impact | MLS fecha 4 | Domingo 10/03, a las 19 horas | Chase Stadium

Inter Miami vs. Por definirse | Concacaf CL 8avos (vuelta) | Miércoles 13/03, a las 21:15 horas | DRV PNK Stadium

DC United vs. Inter Miami | MLS fecha 5 | Sábado 16/03, a las 15 horas | Audi Field

NY RB vs. Inter Miami | MLS fecha 6 | Sábado 23/03, a las 15 horas | Red Bull Arena

Inter Miami vs. NYC FC | MLS fecha 7 | Sábado 30, a las 20:30 horas | Chase Stadium

Cómo ver en vivo Inter Miami vs. Orlando City

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV, tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.