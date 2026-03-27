Histórico: Lionel Messi tendrá una tribuna con su nombre en el nuevo estadio de Inter Miami

lionel messi tiro libre

La decisión marca un hecho poco habitual en el mundo del deporte: el argentino tendrá una tribuna con su nombre mientras continúa en actividad, algo reservado en general para ídolos retirados o figuras históricas a modo póstumo. Desde su llegada al Inter Miami, Messi transformó la realidad del equipo, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Su presencia no solo elevó el nivel del plantel, sino que también multiplicó la visibilidad global del club y de la MLS.