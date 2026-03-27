Histórico: Lionel Messi tendrá una tribuna con su nombre en el nuevo estadio de Inter Miami
El club estadounidense anunció un homenaje inédito para el capitán argentino, que contará con un sector del estadio bautizado en su honor.
El Inter Miami CF confirmó que el nuevo estadio que inaugurará en 2026 contará con un homenaje especial para Lionel Messi: una de sus tribunas llevará su nombre. Según anunció la institución, el sector estará ubicado en una de las cabeceras principales del estadio y será identificado como “Leo Messi Stand”, en reconocimiento al impacto del rosarino desde su llegada al club.
El estadio, conocido como Miami Freedom Park, será la nueva casa del equipo en la MLS y tiene prevista su inauguración para abril de 2026. En ese contexto, el homenaje a Messi se presenta como uno de los ejes centrales de la nueva etapa del club.
La decisión marca un hecho poco habitual en el mundo del deporte: el argentino tendrá una tribuna con su nombre mientras continúa en actividad, algo reservado en general para ídolos retirados o figuras históricas a modo póstumo. Desde su llegada al Inter Miami, Messi transformó la realidad del equipo, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Su presencia no solo elevó el nivel del plantel, sino que también multiplicó la visibilidad global del club y de la MLS.
El anuncio fue acompañado por un video institucional en el que se oficializa el reconocimiento, con un mensaje que remarca el carácter permanente del homenaje: la tribuna llevará su nombre “desde ahora y para siempre”. De esta manera, el Inter Miami refuerza el vínculo con su máxima figura y deja en claro el lugar que ocupa Messi en la historia del club, incluso mientras sigue escribiendo nuevos capítulos dentro de la cancha.
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