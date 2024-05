Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs. New York RB

lionel messi luis suarez.jpg

Cabe destacar que el conjunto dirigido por Gerardo 'Tata' Martino viene de golear 4 a 1 al New England Revolution y, gracias a ese triunfo, continúa en lo más alto de la tabla de posiciones de la Conferencia Este, con 21 unidades, tres más que su perseguidor inmediato Cincinnati, que ha cosechado 18 puntos a lo largo del torneo.

En tanto, New York RB viene de un empate por 1-1 ante Vancouver Whitecaps y se ubica en la tercera posición de la zona con 17 puntos.

Posibles formaciones Inter Miami vs. New York RB

Inter Miami: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Jordi Alba; David Ruiz, Sergio Busquets, Julian Gressel; Lionel Messi, Luis Suárez y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

New York RB: Carlos Coronel; Dylan Nealis, Sean Nealis, Kyle Duncan, Noah Eile; Dennis Gjengaar, Daniel Edelman, Wikelman Carmona, Emil Forsberg; Dante Vanzeir y Lewis Morgan. DT: Sandro Schwarz.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs. New York RB

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV, tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.