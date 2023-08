Saja desde Inter Miami: "Se va a enojar Messi pero...."

"¿Se viene un 2024 muy importante para Racing y quiero saber qué vas a elegir, Messi o Milito?", le preguntaron a Saja, quien respondió: "Se va a enojar Messi pero lo más grande que hay es Milito".

¿Diego Milito presidente de Racing?

Saja, en tanto, se refirió a futuro político de Diego Milito en Racing y si bien no confirmó que el ex delantero será candidato a presidente del club una frase dejó clara que esta chance existe.

"¿Milito te confirmó que no quiere ser presidente de Racing?". Y Saja sentenció: "No, nunca me dijo que no quería ser presidente, tampoco me dijo que quería serlo... Es una pregunta inteligente".