Cómo está hoy la enfermería de la Selección Argentina a días del Mundial 2026
Messi, Paredes, Romero y otros jugadores llegan con molestias al Mundial 2026. El panorama físico de la Selección Argentina y las alternativas de Scaloni.
Apenas 11 días separan a la Selección Argentina de su estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia. Mientras el plantel ya trabaja en Kansas y se prepara para los amistosos ante Honduras e Islandia, el foco principal está puesto en la recuperación de varios jugadores que llegan con diferentes problemas físicos.
La preocupación ya había sido reconocida por Lionel Scaloni días atrás. “Los que terminaron la temporada lesionados van a llegar sin que hayamos entrenado. Ojalá algunos puedan estar disponibles para el primer partido. No son lesiones de gravedad, será cuestión de mimarlos, de dosificar, sobre todo en algunas posiciones en la que son jugadores muy importantes”, explicó el entrenador.
La situación más reciente es la de Leandro Paredes. El mediocampista sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante el encuentro entre Boca y Universidad Católica por la Copa Libertadores y quedó descartado para los amistosos previos a la Copa del Mundo.
Otra de las alarmas se encendió con Lionel Messi. El capitán pidió el cambio en un partido de Inter Miami por una molestia en el isquiotibial izquierdo. Los estudios descartaron una lesión importante y determinaron una sobrecarga muscular vinculada a la fatiga. Por precaución, no sería exigido en los amistosos. En defensa, Cristian Romero continúa recuperándose de un esguince ligamentario sufrido en abril con Tottenham. Su presencia desde el arranque frente a Argelia todavía no está asegurada.
A su vez, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina atraviesan distintos procesos de recuperación por desgarros en la pierna izquierda. El caso del lateral de River genera más incertidumbre debido a que su lesión es de grado 2, mientras que el futbolista del Atlético de Madrid llegaría sin mayores inconvenientes.
Dibu Martínez, Nico González y las alternativas de Scaloni
En el arco, Emiliano Martínez sufrió una pequeña fractura en un dedo durante la final de la Europa League con Aston Villa. Aunque la lesión demanda recuperación, no requerirá cirugía y los plazos indican que estará disponible para el Mundial.
Nicolás González también es seguido de cerca por el cuerpo técnico tras un desgarro sufrido a fines de abril. Una situación similar atraviesa Nico Paz, quien presenta una pequeña fisura en la rodilla izquierda y continúa bajo evaluación. Entre los casos menos preocupantes aparecen Julián Álvarez, que se recupera de un esguince leve de tobillo, y Thiago Almada, afectado por una sobrecarga muscular derivada del desgaste de la temporada europea.
Frente a este escenario, Scaloni decidió mantener alternativas disponibles. Agustín Giay y Nicolás Capaldo forman parte de la gira de preparación y estuvieron en la prelista mundialista. Además, otros futbolistas que podrían ser convocados de emergencia son Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.
La experiencia de Qatar 2022 funciona como antecedente cercano. En aquella oportunidad, Nicolás González y Joaquín Correa quedaron fuera de la lista definitiva por problemas físicos y fueron reemplazados por Thiago Almada y Ángel Correa. Por eso, aunque reina el optimismo dentro de la delegación, los próximos días serán determinantes para terminar de definir el estado de varios nombres importantes de la Albiceleste.
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