Cómo está hoy la enfermería de la Selección Argentina a días del Mundial 2026

JULIAN ALVAREZ (3)

Dibu Martínez, Nico González y las alternativas de Scaloni

En el arco, Emiliano Martínez sufrió una pequeña fractura en un dedo durante la final de la Europa League con Aston Villa. Aunque la lesión demanda recuperación, no requerirá cirugía y los plazos indican que estará disponible para el Mundial.

Nicolás González también es seguido de cerca por el cuerpo técnico tras un desgarro sufrido a fines de abril. Una situación similar atraviesa Nico Paz, quien presenta una pequeña fisura en la rodilla izquierda y continúa bajo evaluación. Entre los casos menos preocupantes aparecen Julián Álvarez, que se recupera de un esguince leve de tobillo, y Thiago Almada, afectado por una sobrecarga muscular derivada del desgaste de la temporada europea.

Frente a este escenario, Scaloni decidió mantener alternativas disponibles. Agustín Giay y Nicolás Capaldo forman parte de la gira de preparación y estuvieron en la prelista mundialista. Además, otros futbolistas que podrían ser convocados de emergencia son Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

La experiencia de Qatar 2022 funciona como antecedente cercano. En aquella oportunidad, Nicolás González y Joaquín Correa quedaron fuera de la lista definitiva por problemas físicos y fueron reemplazados por Thiago Almada y Ángel Correa. Por eso, aunque reina el optimismo dentro de la delegación, los próximos días serán determinantes para terminar de definir el estado de varios nombres importantes de la Albiceleste.