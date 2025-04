Inter vs Milan por la Copa Italia 2024-25: horario, formaciones y TV

El Rossonero, en cambio, atraviesa una temporada irregular: fuera de la pelea por el título de liga y alejado de la clasificación a las competiciones europeas, el torneo de copa representa su única oportunidad concreta de alcanzar un objetivo importante. El equipo de Stefano Pioli necesita ganar para salvar su año deportivo.

El clásico de Milán siempre despierta enorme expectativa y en esta ocasión no será diferente. Además del prestigio, ambos clubes se juegan mucho en términos anímicos y deportivos. Para Lautaro y compañía, avanzar a la final significaría ratificar su gran momento; para Milan, sería una bocanada de oxígeno en una campaña que dejó más dudas que certezas.

En el partido de ida, los de rojo se adelantaron gracias a un gol de Tammy Abraham, pero Hakan Çalhanolu empató para los de azul. Esa igualdad dejó abierta una eliminatoria que promete emociones fuertes. Todo está listo para que San Siro sea una caldera: el clásico más emblemático de Italia tiene un boleto a la final en juego.

