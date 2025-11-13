Irlanda vs Portugal por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El camino hacia el Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y todas las miradas del Grupo F de las Eliminatorias UEFA están puestas en Dublín, donde Irlanda y Portugal se enfrentan por la quinta jornada clasificatoria. El encuentro, que se disputará en el Aviva Stadium, puede marcar un punto de inflexión: el seleccionado dirigido por Roberto Martínez podría certificar su pasaje directo a la cita mundialista en caso de ganar, mientras que los locales intentarán sostener su sueño de llegar al torneo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.