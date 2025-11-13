Irlanda vs Portugal por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El conjunto luso visita al equipo irlandés con la posibilidad de asegurarse matemáticamente su clasificación a la Copa del Mundo 2026 si logra una victoria.
El camino hacia el Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y todas las miradas del Grupo F de las Eliminatorias UEFA están puestas en Dublín, donde Irlanda y Portugal se enfrentan por la quinta jornada clasificatoria. El encuentro, que se disputará en el Aviva Stadium, puede marcar un punto de inflexión: el seleccionado dirigido por Roberto Martínez podría certificar su pasaje directo a la cita mundialista en caso de ganar, mientras que los locales intentarán sostener su sueño de llegar al torneo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.
Irlanda, conducida por Heimir Hallgrimsson, llega con una campaña irregular: suma cuatro puntos tras un triunfo, un empate y dos derrotas. La necesidad de ganar en casa se vuelve crucial para no perder terreno frente a Hungría y Armenia, sus rivales directos en la lucha por el segundo puesto. El entrenador islandés apelará al empuje del público dublinés y a la intensidad física de su equipo para complicar a una de las potencias europeas.
Del otro lado, Portugal viajó a Irlanda con una misión clara: cerrar de forma anticipada su clasificación. El equipo de Martínez acumula 10 puntos en cuatro fechas, con tres victorias y un empate, y solo necesita un nuevo triunfo para sellar su boleto al Mundial. Con un plantel repleto de figuras, los lusos llegan en gran forma, confiados en su poder ofensivo y con la ilusión de mantener su invicto.
Cristiano Ronaldo continúa siendo la gran referencia del conjunto portugués, acompañado por jóvenes talentos como Rafael Leão, João Félix y Vitinha. La profundidad del plantel permite a Martínez rotar sin perder competitividad, algo clave en una fase de clasificación que se define por detalles. En tanto, Irlanda buscará aprovechar el entusiasmo local para frenar a una selección que parece imparable.
El partido, además de su relevancia deportiva, tiene un valor simbólico para los irlandeses: volver a enfrentar a una potencia como Portugal representa una oportunidad de medir fuerzas y mostrar crecimiento. Para los lusos, en cambio, la meta es clara: un triunfo en Dublín les garantiza tranquilidad y la posibilidad de comenzar a planificar el Mundial con tiempo.
Irlanda vs Portugal: probables formaciones
- Irlanda: Kelleher, O'Brien, Collins, O'Shea, Coleman, Cullen, Taylor, Johnston, Ebosele, Azaz, Parrott.
- Portugal: Costa, Cancelo, Dias, Inácio, Dalot, Fernandes, Neves, Vitinha, Bernardo, Ronaldo, Leao.
Irlanda vs Portugal: otros datos
- Horario: 16:45.
- Estadio: Aviva Stadium.
- Arbitro: Glenn Nyberg.
- TV: Disney+ Premium.
