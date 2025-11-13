estadio 11 de novembro luanda angola 3

El 11 de Novembro es considerado un emblema deportivo y arquitectónico de Angola. Con capacidad para unos 50.000 espectadores, fue inaugurado en 2010 para albergar la Copa Africana de Naciones. Su construcción estuvo a cargo de la empresa china Shanghai Urban Construction Group Corporation y su nombre conmemora el 11 de noviembre de 1975, fecha de la independencia angoleña.

Sin embargo, no todo fue celebración. Diversas organizaciones sociales cuestionaron el uso de fondos públicos en un proyecto de semejante magnitud mientras el país enfrenta severas problemáticas sociales, como la pobreza y la desigualdad estructural. Para algunos sectores, el gasto millonario contrasta con las carencias cotidianas de gran parte de la población.

Aun así, las autoridades defendieron la inversión, señalando que el evento servirá para proyectar una imagen positiva de Angola ante el mundo y potenciar el turismo deportivo. Con el estadio reluciente, un operativo de seguridad sin precedentes y las tribunas agotadas, el encuentro frente a Argentina se perfila como uno de los más esperados del año para el país africano, que busca unir orgullo patrio y desarrollo deportivo en una misma celebración.