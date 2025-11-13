Locura por la Selección Argentina en España: más de 20.000 fanáticos presenciaron el entrenamiento abierto

La Selección Argentina volvió a demostrar que su magnetismo trasciende fronteras. Este jueves, más de 20.000 personas colmaron el estadio Manuel Martínez Valero de Elche para presenciar el entrenamiento abierto de la Scaloneta antes del viaje a Luanda, donde disputará su último amistoso del año frente a Angola. La práctica, organizada por la AFA y el club español, se convirtió en un evento multitudinario con clima de fiesta.