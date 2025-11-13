Locura por la Selección Argentina en España: más de 20.000 fanáticos presenciaron el entrenamiento abierto
Antes de partir hacia Angola, la Albiceleste reunió una multitud en su última práctica en suelo español, con Lionel Messi como gran atracción.
La Selección Argentina volvió a demostrar que su magnetismo trasciende fronteras. Este jueves, más de 20.000 personas colmaron el estadio Manuel Martínez Valero de Elche para presenciar el entrenamiento abierto de la Scaloneta antes del viaje a Luanda, donde disputará su último amistoso del año frente a Angola. La práctica, organizada por la AFA y el club español, se convirtió en un evento multitudinario con clima de fiesta.
Desde temprano, largas filas de hinchas se formaron en las inmediaciones del estadio. La entrada era gratuita, pero debía retirarse previamente en el área de abonados del Elche, y los cupos se agotaron en pocas horas. Las banderas argentinas, los cánticos y el fervor por ver a Lionel Messi dominaron la escena, en un ambiente que recordó a los días previos al Mundial.
Durante la sesión, el entrenador Lionel Scaloni y su cuerpo técnico organizaron trabajos tácticos y ensayos de pelota parada. La primera parte estuvo enfocada en movimientos defensivos y circulación desde el fondo, mientras que luego se realizaron ejercicios de coordinación y un breve partido informal entre los distintos grupos del plantel. La jornada se desarrolló bajo un clima distendido, aunque con la intensidad que caracteriza al grupo campeón del mundo.
El entrenamiento marcó el cierre de la preparación de Argentina en suelo europeo. Tras la práctica, la delegación almorzó y emprendió el viaje hacia Angola. Una vez en Luanda, el equipo quedará concentrado bajo un fuerte operativo de seguridad y participará de los festejos por el aniversario de la independencia.
En la agenda oficial figura también la conferencia de prensa de Scaloni, prevista para este jueves a las 18. Al día siguiente, desde las 13, se disputará el esperado encuentro ante Angola en el estadio 11 de Novembro.
El furor que genera la Scaloneta parece no tener límites. Cada aparición pública, incluso en un simple entrenamiento, se transforma en una celebración popular. Lo vivido en Elche fue una nueva muestra de la conexión entre el equipo y los hinchas, que acompañan cada paso de una selección que, más allá de los títulos, continúa inspirando orgullo y emoción en todo el mundo.
Mirá las imágenes de la práctica de la Selección Argentina en España
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario