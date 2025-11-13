Angola se viste de gala para agasajar a la Selección Argentina: los detalles del recibimiento

La visita de la Argentina no solo tiene un significado cultural, sino también económico. La AFA recibirá 7 millones de dólares por el amistoso, además de los gastos de traslado y alojamiento cubiertos por la federación angoleña. La logística incluye estrictos controles sanitarios -solo viajan los futbolistas vacunados contra la fiebre amarilla- y una escolta especial durante toda la estadía del equipo.

El contrato firmado entre ambas federaciones incluye la ya famosa “cláusula Messi”, que garantiza el pago completo siempre y cuando el capitán argentino participe del evento. Será la segunda vez que ambas selecciones se enfrenten, tras el antecedente de 2006. Esta vez, el partido se enmarca en un contexto único: una nación africana que celebra su libertad, y el campeón del mundo que se suma a una fiesta que combina deporte, historia y esperanza compartida.