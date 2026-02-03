Javier Milei recibió a Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026
El Presidente recibió en Casa Rosada a Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026 en motos, acompañado por Kevin Benavides, referente del motociclismo argentino.
El presidente Javier Milei recibió este martes al mediodía en la Casa Rosada a los pilotos salteños Luciano y Kevin Benavides. La reunión formó parte de la agenda oficial del Poder Ejecutivo y estuvo centrada en el reconocimiento institucional al título obtenido en el Rally Dakar 2026.
El encuentro destacó uno de los mayores hitos recientes del deporte motor argentino, luego de la consagración de Luciano Benavides en la competencia más exigente del rally mundial, disputada en Arabia Saudita.
El histórico título de Luciano Benavides
Luciano Benavides se consagró campeón del Dakar 2026 tras una definición extremadamente ajustada, que se resolvió por apenas dos segundos frente al estadounidense Ricky Brabec. Se trató de una de las diferencias más estrechas registradas en la historia de la competencia.
El título llegó en la novena participación del piloto salteño en el Dakar y significó la obtención de su primer Touareg dorado. La consagración se dio a bordo de una KTM 450 Rally Factory, consolidando un logro de enorme relevancia para el motociclismo nacional.
Tras alcanzar el campeonato, Benavides expresó: “Es un sueño hecho realidad. Fue una carrera durísima, que se definió hasta el último kilómetro. Ganar el Dakar por apenas dos segundos es algo increíble y habla de lo exigente que es esta competencia”. En ese marco, también resaltó el trabajo del equipo y el orgullo de representar a la Argentina en lo más alto del rally mundial.
La presencia de Kevin Benavides
Kevin Benavides, hermano mayor de Luciano, también formó parte del encuentro con el presidente Javier Milei. El piloto salteño es una de las máximas referencias del motociclismo argentino y cuenta con dos títulos en el Rally Dakar, obtenidos en las ediciones 2021 y 2023.
En esta edición 2026, volvió a tener una destacada actuación, acompañando además a su hermano en un año histórico para el deporte argentino. La reunión en Casa Rosada simbolizó el reconocimiento oficial a una familia que dejó una huella imborrable en la historia del Dakar.
