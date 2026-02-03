Javier Milei recibió a Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026

Mieli junto a Lucio Benavides

La presencia de Kevin Benavides

Kevin Benavides, hermano mayor de Luciano, también formó parte del encuentro con el presidente Javier Milei. El piloto salteño es una de las máximas referencias del motociclismo argentino y cuenta con dos títulos en el Rally Dakar, obtenidos en las ediciones 2021 y 2023.

En esta edición 2026, volvió a tener una destacada actuación, acompañando además a su hermano en un año histórico para el deporte argentino. La reunión en Casa Rosada simbolizó el reconocimiento oficial a una familia que dejó una huella imborrable en la historia del Dakar.