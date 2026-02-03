Javier Milei desató una fuerte polémica en redes por el traslado del sable corvo de San Martín

La breve ceremonia se realizó este lunes en el Patio de Palmeras y contó con la participación de autoridades nacionales y representantes del histórico cuerpo militar creado por el Libertador de América, que incluyó honores y momentos protocolares, registrados en fotos y videos difundidos oficialmente.

Sin hacer referencias a la discusión por el destino del patrimonio histórico del país, el mandatario centró su participación en la conmemoración del combate librado el 3 de febrero de 1813, considerado un hito clave en el proceso independentista.

El Regimiento de Granaderos a Caballo, símbolo histórico del Ejército Argentino y estrechamente ligado a la figura de San Martín, mantiene desde entonces un rol central en los actos oficiales y ceremonias de Estado.