Javier Milei desató una fuerte polémica en redes por el traslado del sable corvo de San Martín
La decisión del presidente de mover la histórica reliquia generó un intenso debate, con críticas de referentes políticos y culturales.
La decisión del presidente Javier Milei de trasladar el histórico sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo generó una fuerte reacción en redes sociales.
Una de las voces más duras fue la de Lucía Ezcurra, descendiente de Juan Manuel de Rosas, quien utilizó su cuenta de X para criticar al mandatario y llamó a "una intervención caprichosa sobre un bien histórico". Además, realizó un recorrido histórico de la reliquia y cuestionó el traslado como un gesto motivado por intereses personales.
Desde sectores opositores, circularon mensajes de dirigentes, referentes culturales y usuarios que cuestionaron la medida y sostuvieron que el sable debería seguir en el museo, tanto para garantizar el acceso del público como para preservar su cuidado dentro de un ámbito de conservación patrimonial.
En medio de la controversia por el sable de San Martín, Javier Milei saludó a los Granaderos en Casa Rosada
En medio de la polémica por el traslado del sable corvo de José de San Martín, el presidente Javier Milei encabezó un acto en la Casa Rosada por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, donde saludó a efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo.
La breve ceremonia se realizó este lunes en el Patio de Palmeras y contó con la participación de autoridades nacionales y representantes del histórico cuerpo militar creado por el Libertador de América, que incluyó honores y momentos protocolares, registrados en fotos y videos difundidos oficialmente.
Sin hacer referencias a la discusión por el destino del patrimonio histórico del país, el mandatario centró su participación en la conmemoración del combate librado el 3 de febrero de 1813, considerado un hito clave en el proceso independentista.
El Regimiento de Granaderos a Caballo, símbolo histórico del Ejército Argentino y estrechamente ligado a la figura de San Martín, mantiene desde entonces un rol central en los actos oficiales y ceremonias de Estado.
