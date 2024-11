Javier Milei volvió a apuntar contra Juan Román Riquelme: "Su gestión en Boca es un desastre"

milei contra riquelme.mp4

"Nosotros tenemos una excelente relación. Nuestros bloques trabajan de manera coordinada y esa es una prueba clara de lo que estoy diciendo", expresó Milei al ser consultado sobre su vínculo con Macri. Sin embargo, recordó que en las últimas elecciones en Boca, no estuvo presente, pese a formar parte de la lista de Andrés Ibarra, quien perdió frente a la fórmula encabezada por Román. "En esa oportunidad, Macri no pudo ir porque estaba en Suiza. Yo hice lo que tenía que hacer. Había dos cosas en juego: una cuestión institucional y de pensamiento. Yo no estaba de acuerdo", agregó.

Por último, Milei reiteró su postura sobre Riquelme, calificándolo como "un kirchnerista manejando Boca", en una clara crítica a la influencia política en el fútbol y la administración del club en los últimos años. Con estas declaraciones, el presidente electo dejó en claro su visión sobre la dirección del Xeneize y el rumbo que tomó el club bajo la conducción de Riquelme y el resto del Consejo de Fútbol.

