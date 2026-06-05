El cineasta de Milei despidió a Indio Solari: "El kirchnerismo le hizo un inmenso daño al arte"
Tarde para la hora del decoro, Santiago Oría expresó su dolor por la muerte del Indio Solari y aprovechó para hacer su lectura política sobre el músico.
No sólo todo preso es político: también todo artista, aunque eso genere grieta. Algo así le sonó de oído a Santiago Oría, el cineasta de Javier Milei, al despedirse del Indio Solari este viernes, tras la confirmación de la muerte del cantante de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
"Tengo todos los discos de los Redondos. De adolescente era fanático. A partir del 2008, con la crisis de la 125, el kirchnerismo creó la grieta en la sociedad: un nivel de virulencia visceral y polarización que no existía antes entre los argentinos", aseguró Oría en su perfil de X.
"Sí, los músicos tenían sus ideas e ideologías, pero la cosa no estaba partidizada, ni nadie estaba obligado a definirse por CFK o no. El kirchnerismo le hizo un inmenso daño al arte, la cultura y la posibilidad de disfrutarla todos en paz. Indio QEPD", expresó.
Las respuestas al mensaje del cineasta de Javier Milei no se hicieron esperar, y con la habitual acidez de la que X es capaz le contestaron con memes y fotos del Indio Solari con Cristina Fernández de Kirchner.
La política atraviesa la vida de todos los sectores de la sociedad, algo que el Indio Solari reconoció pronto.
"Vivir solo cuesta vida": el adiós de Cristina Kirchner
La expresidenta despidió este viernes al líder de los Redondos con una fotodel cantante en pleno show y una frase emblemática: "Vivir solo cuesta vida".
En pocos minutos, la publicación se llenó de interacciones por parte de miles de militantes y fanáticos que utilizaron la misma frase como un mantra para despedir al "míster".
Pero entre las personas que se sintieron interpeladas no estuvo el cineasta liberal que intentó inmortalizar al presidente Javier Milei en un documental de precarias ilusiones. En vez, Oría tuvo una reflexión mezquina salida de su mente enjuta.
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