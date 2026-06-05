El cineasta de Milei despidió a Indio Solari: "El kirchnerismo le hizo un inmenso daño al arte"

"Vivir solo cuesta vida": el adiós de Cristina Kirchner

La expresidenta despidió este viernes al líder de los Redondos con una fotodel cantante en pleno show y una frase emblemática: "Vivir solo cuesta vida".

En pocos minutos, la publicación se llenó de interacciones por parte de miles de militantes y fanáticos que utilizaron la misma frase como un mantra para despedir al "míster".

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Pero entre las personas que se sintieron interpeladas no estuvo el cineasta liberal que intentó inmortalizar al presidente Javier Milei en un documental de precarias ilusiones. En vez, Oría tuvo una reflexión mezquina salida de su mente enjuta.