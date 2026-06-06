Bronca de fanáticos de Indio Solari con Milei por no abrir Casa Rosada para velarlo: "Atentado a la cultura"
Miles se autoconvocaron en Plaza de Mayo para celebrar la vida y despedir al fundador de los Redondos, y entre ellos hubo quienes criticaron al Gobierno.
La muerte del Indio Solari provocó este viernes una conmoción generalizada, ratificando -si es que hacía falta- que ese hombre de 77 años se había convertido en uno de los íconos culturales de los argentinos, mucho más que un músico de rock.
Sin que nadie los convocara y aun cuando la familia del artista decidió realizar el velorio público recién el domingo, miles de fanáticos no pudieron evitar autoconvocarse para celebrar la vida del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; además de las cercanías de su casa en Parque Leloir, la mayoría concurrió espontáneamente a Plaza de Mayo, el centro neurálgico de la vida social y política del país.
Fue allí, como en muchos otros sitios, que se lleva a cabo una nueva misa ricotera esperando que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevara a cabo el velatorio formal y público previsto finalmente para el domingo pero que todavía no tiene lugar asignado.
Se habló de la cancha de Racing, en Avellaneda, e incluso del Congreso, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desechó esa posibilidad al considerar que el Palacio Legislativo “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.
La negativa de Javier Milei cayó mal en los fanáticos de Indio Solari
Tampoco el presidente Javier Milei le abrió las puertas de la Casa Rosada para realizar la despedida formal de quien en vida fuera Carlos Alberto Solari, como pidieron algunos de los fanáticos concentrados este viernes en Plaza de Mayo.
“Me parece una vergüenza que a una figura como el Indio no le abran la Casa Rosada… Esto es un atentado a la cultura. Se metieron la educación, se metieron con la sanidad y se meten con la cultura”, dijo por C5N uno de los tantos ricoteros autoconvocados.
Para el joven y en referencia al Gobierno Nacional, “eso demuestra lo que son: son tipos que no tuvieron educación. Es falta de respeto al pueblo… Más allá de toda política, lo que es el Indio como emblema cultural... Lo reconocieron hace poco en la Universidad y el tipo (Milei) le cierra la Casa Rosada”, se lamentó, asegurando que “el Indio es el amor del pueblo”.
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