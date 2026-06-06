Bronca de fanáticos de Indio Solari con Milei por no abrir Casa Rosada para velarlo: "Atentado a la cultura"

La negativa de Javier Milei cayó mal en los fanáticos de Indio Solari

Tampoco el presidente Javier Milei le abrió las puertas de la Casa Rosada para realizar la despedida formal de quien en vida fuera Carlos Alberto Solari, como pidieron algunos de los fanáticos concentrados este viernes en Plaza de Mayo.

“Me parece una vergüenza que a una figura como el Indio no le abran la Casa Rosada… Esto es un atentado a la cultura. Se metieron la educación, se metieron con la sanidad y se meten con la cultura”, dijo por C5N uno de los tantos ricoteros autoconvocados.

Para el joven y en referencia al Gobierno Nacional, “eso demuestra lo que son: son tipos que no tuvieron educación. Es falta de respeto al pueblo… Más allá de toda política, lo que es el Indio como emblema cultural... Lo reconocieron hace poco en la Universidad y el tipo (Milei) le cierra la Casa Rosada”, se lamentó, asegurando que “el Indio es el amor del pueblo”.